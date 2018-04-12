近百“名医”网络“问诊”  近两万人受骗

昨天上午，韶关市始兴县公安局召开新闻发布会通报，警方摧毁了一个号称“狼的团队”的特大诈骗团伙，29名犯罪嫌疑人落网。这伙不法分子伪装中医实施诈骗犯罪活动，主要以中老年男性为主的受害人达到近2万人，遍布全国28个省（市、自治区）以及境外多个国家和地区。该案是始兴县公安史上跨区域出动警力最多、抓获人员最多、涉案金额最大的案件。

去年12月13日，始兴市民谢某报案称， 自己在网上查询男科疾病治疗方法时，通过网上链接添加了一名自称“名老中医学生”为微信好友。该名“老中医学生”能准确分析病情，并称可以现场配置特效中药丸进行治疗，于是他向对方购买了保健药品。但谢某付款后发现卖家发出的药品与声称的“特效药”严重不符，怀疑被诈骗，遂向公安机关报警。

案发后，始兴县公安局将警情上报韶关市反诈中心研判，发现韶关市有近十名受害人被同样方式诈骗，并且都指向同一诈骗团伙。韶关市公安局刑警支队、始兴县公安局成立的专案组经过近一个月侦查，了解到该诈骗团伙伪装的公司为“广东养正方连锁药店有限公司广州第二分公司”“广州正腾网络科技有限公司”等，隐藏在广州市白云区某写字楼内。在诈骗过程上，嫌疑人通过在网上发布大量广告，招聘约80名“话务员”，冒充具有祖传秘方的名医身份，以中老年男性为主要目标，诱导受害人主动加为好友后，按照事先准备的“话术”，对受害人进行“关爱式”问诊。在逐步获取受害人信任后，用廉价的健字号药品或其他“三无”药品冒充“特效药品”高价出售，并进行“指导”使用。每一种套路都有几十上百句现成台词，复制粘贴就能一键发送。场景设计、聊天内容都有详细标注，受害人可能提到的问题，都有应对方案。

在查明该团伙作案事实和主要犯罪嫌疑人相关情况后， 专案组兵分三路远赴广州、重庆开展抓捕行动。抓捕行动共刑事拘留犯罪嫌疑人29人，扣押涉案电脑117台、涉案手机211部以及一大批诈骗剧本等作案工具和海量数据，冻结赃款近500万元，查实涉案金额近千万元，受害人近2万人。

目前，涉案的22名嫌疑人均因涉嫌诈骗案被检察院批准逮捕，案件正在进一步深挖中。（记者卜瑜 通讯员张勇）