三黄片去火 别超两周

黄片是下火药，便宜，效果好，深受老百姓喜爱，是不少家庭的常备药。三黄片可以清热解毒、泻火通便，用于火热壅盛所致的目赤肿痛、口鼻生疮、咽喉肿痛、牙龈肿痛、心烦口渴、尿黄便秘等。上火了，吃片三黄片，成了人们的第一反应。那么，到底什么情况的上火才适合选用该药呢？

首先需要了解什么是“火”。中医理论认为，“热为火之渐，火为热之极”，也有“热为火之象,火为热之本”之说，常火热并提，属中医的热证范畴。火热证主要由体内阴阳失调而生，一种情况是阴不虚、阳独亢所致；二是阴虚不能制约阳气而致。临床上把前者叫实火，后者叫虚火，二者区别主要在于有没有阴虚的情况。实火可用苦寒清泄之品，如清热泻火药、清热解毒药等，虚火则须滋阴降火。

三黄片由大黄、黄芩浸膏、黄连素（盐酸小檗碱）3味药物组成，均为苦寒之品，因此本药所治火热证应为“实火”，临床需仔细辨别，分清虚实。若虚火使用，不仅起不到治疗效果，反而会加重病情。三黄片属大苦大寒之品，久用有损阴伤阳之弊，故阴虚或阳虚之人不宜使用。

临床使用三黄片多久为宜？实火证多为急性起病，若药证相符，很快就可见效，火热之症消退后应立即停药，一般在一周之内。若不见效，应考虑更换药品，最长不能超过两周。原因是该药特别容易损伤脾胃阳气，出现消化不良、大便溏泄等症。三黄片有泻下通便之功，有些人用来治疗便秘，甚至作为保健品长期服用，这是极端错误的。最后特别提醒大家，三黄片要辨证选用，使用前最好咨询医师或药师。▲