糖友可常按三个穴位 有利于改善糖尿病性周围神经病变

糖尿病性周围神经病变是糖尿病最常见的并发症之一，其发生率在糖友中可高达60%~90%，病人常会有四肢自发性疼痛、麻木、肢端发凉、感觉减退、乏力等症状，不仅生活质量受影响，心理和经济负担也很重。穴位疗法是中医的一种外治之法，建议糖友尝试。

糖尿病性周围神经病变属中医“消渴病痹证”范畴，是糖尿病病势缠绵，出现“久病必虚”之证。足三里穴属足阳明胃经，具有扶正培元、调和气血的作用；涌泉穴属足少阴肾经，有醒脑开窍、滋肾益阴作用；三阴交穴属足太阴脾经，有调和气血的作用。大多数糖友都可以选择这几个穴位，加以按摩刺激。

足三里：双腿弯曲，从下往上触摸小腿的外侧，在膝盖骨下面可摸到一个凸块（学名叫做“胫骨外侧髁”）。由此再往外，斜下方可触摸到另一凸块（即腓骨小头）。将这两块凸骨以线连结，以此线为底边向下作一正三角形，三角形的顶点便是此穴。

涌泉穴：用力弯曲脚趾时，脚心前部出现的凹陷处就是涌泉穴。

三阴交：三阴交穴在小腿内侧，先找到内踝尖（即脚踝内侧最突出的那块骨头），将除拇指外的四指并拢，手心贴小腿，小指位于内踝尖上方，食指外缘与胫骨（即内侧小腿骨）后缘的交点即为三阴交穴。

选好穴位后，糖友可每天按摩1~2次，每次时间20~30分钟。通过刺激穴位，可对糖尿病性周围神经病变起到一定的治疗作用。▲