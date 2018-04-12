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十个琴童九个近视？

龙玉玲

2018年04月12日08:24 来源：重庆晚报

　　最近，有一则帖子在网上疯传，内容是“十个琴童九个近视”，学钢琴会让孩子成为近视眼。这个说法，让不少希望孩子学习钢琴的家长感到担心。

　　记者调查

　　昨日上午，重庆晚报记者走访渝中区石油路、解放碑等地的5家琴行发现，不少孩子正在上课，年纪多在10岁以下，戴眼镜的只有两个。不过，家长均表示，孩子练琴之前就近视。

　　一位姓刘的家长介绍，孩子童童6岁，学琴一年多，视力很好。

　　重庆晚报记者问她：网上热传练钢琴会影响孩子视力，你信不信？

　　家长表示，孩子学钢琴总比天天打游戏好。

　　周氏琴行已有20年钢琴教龄的张老师告诉重庆晚报记者，他每天教4个孩子练琴，一般一堂课40分钟。孩子回家每天练琴半小时到1小时，这种强度不太可能影响视力。

　　张老师表示，20多年来天天弹钢琴，他的双眼视力都是4.8。

　　医生解读

　　说法太片面

　　重庆一家医院的眼科医生杨露表示，目前还没有流行病学统计数据证明练钢琴与近视存在直接关系，练钢琴导致近视的说法太过于片面。

　　杨露介绍，来医院检查眼睛的孩子，主要集中在8到13岁，其中50%确诊为近视。引发近视的原因多种多样，包括近距离看书、玩电子产品、长时间用眼过度等。相比之下，每天练琴1小时的强度引发近视的可能性更小。如果家长担心孩子学琴影响视力，可以先到医院做屈光检查，看看孩子是否患有近视的可能。已经学琴的孩子，可以定期检查视力，注意矫正练琴时的坐姿，练琴时间不宜过久。

(责编：许晓华、许心怡)


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