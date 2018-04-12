女性肺癌高发 小心身边的杀手

近日，中国疾病预防控制中心官微公布由国家癌症中心发布的2018年全国最新癌症报告。这份汇集整理了全国31个省、市、自治区肿瘤登记处资料的报告，详细地体现了我国恶性肿瘤的发病现状。报告中指出，全国恶性肿瘤新发病例380.4万例，相当于平均每天超过1万人被确诊为癌症，每分钟有7个人被确诊为癌症！全国恶性肿瘤中，发病首位的就是肺癌。可怕的是，不论城市还是农村，男性还是女性，肺癌都是“通吃不误”。

其中有个最令人费解的现象：近几年，越来越多的研究资料提示，我国肺癌发病情况呈现出了与其他国家明显的差异，在我国肺癌新增病例中，不吸烟的女性比率正在大幅上升。此前，提到肺癌，公共卫生界和普通群众都认为，吸烟是引起肺癌的首位因素。

不吸烟的中国女性比吸烟的美国女性患肺癌的几率还高？这究竟是怎么回事儿？！到底谁才是罪魁祸首？

吸二手烟等于慢性自杀

说到女性肺癌发病率激增，中日医院胸外科副主任梁朝阳教授表示，一方面是现在公众的体检意识增加了，另一方面是检查手段更加现代化，再有就是受其他因素的影响，比如，我国特殊的烹饪方式，二、三手烟以及环境污染等问题。“另外，吸烟是肺癌的高危因素，但不吸烟也可能会得肺癌。”梁朝阳教授解释说，因为癌症是多个因素综合作用的结果，既有内因，也有外因，还有“运气”，吸烟只是其中的一个重要因素，但这是最重要的一个因素，又是一个你绝对可以控制的因素。

“虽然在临床上都称之为肺癌，表面看起来也很相似，但吸烟患者和不吸烟患者所患的癌症是不一样的。”梁朝阳进一步解释说， 不吸烟女性得的几乎全是肺腺癌，很多有EGFR和ALK基因突变；而吸烟者的肺癌各种各样，鳞癌很多，EGFR和ALK突变比例少。

首先，从病理学上分析，肺癌一般分为：小细胞肺癌和非小细胞肺癌，后者还可再进一步分为肺腺癌、鳞癌和大细胞癌。“吸烟的患者多数是肺鳞癌和小细胞肺癌，而不吸烟的患者往往表现为非小细胞肺癌。”梁朝阳表示，致癌风险因素分两类：内源和外源。“内源主要是遗传因素和年龄，风险不可控；而外源则主要是生活习惯和环境，风险是可以控制的。”

在外源致癌因素中，最容易想到的是：二手烟。我国是全世界二手烟问题最严重的国家，超过7亿女性和小孩，在家里和公共场合，都长期是二手烟受害者。

中国疾控中心控烟办公室的实验显示，在一个122.5平方米的房间里，吸一支烟，PM2.5的浓度可达到800微克/立方米；吸两支烟，PM2.5的浓度可达到1500微克/立方米（世界卫生组织PM2.5标准是：24小时平均浓度值小于25微克/立方米，我国PM2.5标准是：24小时平均浓度值小于75微克/立方米），室内PM2.5的值严重超标。

研究表明，如果老公吸烟，老婆得肺癌的概率是普通人群的200%以上。

“被动吸烟吸进的有害物质比主动吸烟更多。”梁朝阳表示，这是因为香烟点燃后外冒的烟与吸入的烟相比，一些致癌物质的含量更高，如一氧化碳含量高5倍，焦油和尼古丁高3倍，苯高4倍，氨高46倍，亚硝胺高50倍，这些物质被不吸烟者经鼻吸入呼吸道后，一样可损害气管上皮细胞，诱发癌变。

另外，吸烟者吸烟有自己固定的时间段，而被动吸烟者却多次、持续、反复地吸到多个吸烟者吐出的烟雾。在通风不好的室内有人吸烟，不吸烟者最常见的症状是眼部的刺激症状、头痛、咳嗽，这会明显地增加非吸烟者患上肺癌和心脏疾病的机会。因此，吸二手烟的危害更大。

其实，除一手烟外，二手烟烟雾中和吸烟后，遗留在空气、皮肤、毛发、衣服、沙发、地毯和床具窗帘等当中的三手烟烟雾，也会成为伤肺的元凶。

我国有55%的15岁以上女性每天都在承受被动吸烟的危害。对此，有不少肺癌治疗专家严厉指出：“在家庭或公共场所吸烟，让别人吸自己的‘二手烟’，这不仅是一种自私的、不道德的行为，甚至可以说是一种‘慢性谋杀’！”

炒菜油烟导致女性肺癌高发

另一个重要的致癌因素是炒菜油烟。

中国菜好吃，因为中国人能利用煎、煮、烹、炸、炒等各种方法，尽其所能追求菜肴的色、香、味俱全；相反，西方的烹饪方式则相当“理性”，同一道菜从纽约到洛杉矶口味不会有太大的变化。有研究发现，油炸或者热油炒菜的时候，PM2.5能迅速飙升几十倍。

“中国独特的烹饪方式，才是女性肺腺癌高发的重要因素。”中国胸外科肺癌联盟主席、首都医科大学肺癌诊疗中心主任支修益教授表示，女性在厨房的时间普遍比男性要长，因此遭受有害气体的危害更大，患肺癌的危险性也会相应增加。

英国曾有一项研究报告表明，在通风系统差、燃烧效能极低的灶具上做饭，相当于每天吸两包烟，这种情况每年在全球导致160万人死亡。同济大学肿瘤研究所、上海肺科医院癌症免疫研究室主任周彩存教授课题组在研究肺癌和油烟发病机理中发现，厨房油烟与烧菜时油的温度有直接关系。

“做完饭，我都不想吃了。”这话很多家庭主妇都说过。究其原因，就是当油温升到一定程度时，除了形成多种化合物外，还会产生凝聚体，使人产生“醉油”症状，导致食欲减退、精神不振、疲乏无力等，医学上称为油烟综合征。另有动物实验显示，菜籽油、豆油加热到270℃至280℃时产生的油雾凝聚物，可导致细胞染色体损伤，这一点被认为和癌症的发生有关。这意味着，如果是平时在家炒菜，厨房吸油烟机排污状况良好，厨房通风，油烟能很快散尽，影响不大。如果是长时间处在油烟浓度高的环境中，对鼻、眼、咽喉黏膜的刺激性比较强，可能引起鼻炎、咽喉炎、气管炎等疾病，对肺部的影响也是显而易见的，可引发慢阻肺，严重者或可引发肺癌。

为此，梁朝阳再三提醒大家，除了正确使用抽油烟机外，一定要注意厨房通风，同时还要减少爆炒和油炸等。“对烟草烟雾说不，不抽一手烟、拒绝二手烟和警惕三手烟。”（李 颖）