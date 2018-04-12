开栏的话

习近平总书记强调，中医药学是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙。希望广大中医药工作者增强民族自信，勇攀医学高峰，深入发掘中医药宝库中的精华，充分发挥中医药的独特优势，推进中医药现代化，推动中医药走向世界，切实把中医药这一祖先留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好。

国医大师是中医药工作者的杰出代表，“国医大师”的称号是中医药行业的最高荣誉。为推进中医药学术思想的继承和创新，相关部门从2009年开始开展“国医大师”的评选表彰，每届评选只有30人，目前已评出三届。本版今起推出“走近国医大师”栏目，探访他们行医、传承的故事。

“别怕。”85岁的葛琳仪对62岁的王老太说。

“我这病，会不会影响寿命？”号过脉，王老太抢着问了一句。

“不是什么绝症，想治好，你先得放宽心。”葛琳仪拍了拍她的手。

“哦……”王老太舒了口气。

“我给你写个方子，回去可以在老家抓药吃，不用跑这么远。”一边写方，葛琳仪一边听王老太絮叨这些年到处求医的苦。

“别怕，得这病就发愁？都愁老啦！”葛琳仪呵呵地笑了起来。

王老太也笑了。

对患者，全心全意；对名利，能逃就逃

葛琳仪今年85岁，行医50多年。她性格直爽，说话哒哒哒，别人都说她心直口快。可她自己心里清楚，当医生的，心直背后，心细可少不了。

对病人，什么话该说，什么话不该说，这里面很有学问。与病人交流，葛琳仪往往会有“私心”。

“病人不了解病情，经常自己吓自己，有时候医生无心说的话，病人就会记在心上，一点小毛病就可能变成大毛病，影响治疗效果。”为了减轻患者痛苦，提高疗效，就算碰到绝症，葛琳仪也会先说一句“别怕”，病人就能踏实很多。

她的学生魏佳平是浙江省中医院的主任医师。魏佳平看过葛老师年轻时照片，一个清秀的姑娘，戴着一顶护士帽，“人美心善！”

“善，是医生的初心。扑心扑肝，这是她对每一个病人的态度。”魏佳平回忆，自己实习时写病历，葛琳仪会逐字逐句看；在病房，葛琳仪每天要查4次房，病人的情况都了如指掌，甚至每次分泌物的状态都会详细记录；午饭时间，病人家属跑过来说病人有大便了，葛琳仪放下碗就去看。“她这么做，我们也跟着做。她教会了我们应当用什么样的态度对待病人，这让我们受益终生。”

“她对病人的好，我们根本比不了。病人钱不够，她从口袋掏出钱往病人手上一拍，拿去，也不问你下次来不来；有的病人要电话号码，我一般怕被打扰都不敢给，但她从来都不拒绝。”魏佳平说。

提起葛琳仪，同事学生都说她“太低调”。葛琳仪自称“普通医生”，对待各种评奖和采访，总是敬而远之，把机会留给别人。不过也有拗不过的时候。第二届“国医大师”评选时，她“逃”了，第三届就没“逃”成。聊到这她摆摆手：“被评上国医大师真的就是幸运。我一开始遇到了两个好师傅，后来分到浙江省中医院，一路走来，又当了院长。做了很多事，很多人帮我，不是幸运是什么？”

看病，她有时也“逃”。

现在，分科越来越细，有的病葛琳仪觉得确实有别的医生看得更好，她就把患者介绍给专科医生，即使推荐自己的学生，她也毫不在意。“一切都是为病人好嘛！”葛琳仪说。

她开的方，价格低、药味少、疗效好

葛琳仪现在一周坐4次门诊。给病人开药，她还坚持着自己的老习惯：开小方。

这是师傅帮着养成的。她从1962年开始工作起，就被要求开费用低、疗效好的药方，到现在一直保持下来，“病人已经很苦了，看病吃药增加了经济上的负担，应该多替病人着想。”

这一习惯也被魏佳平继承下来。她说：“葛老师带我们，让我们在保证疗效的基础上尽量开便宜的药。别动歪心，别搞噱头。”

开小方不仅是因为省钱，更源于葛琳仪的医学思想。葛琳仪开的小方，价格低、药味不多，经验都来自于中医经典。中医经方大多都是小方，在她看来，经方经过历史检验，只要运用得当，能有很好的疗效。

用药简练是表象，怎么用才是关键。

开小方特别倚仗医生对病情的准确诊断。葛琳仪强调辨证论治的重要性，对待不同的病症，要把握患者在不同阶段病因病机变化的本质。一个70多岁的老太太，反复咳嗽、咳痰30多年，久治不愈，西医诊断为慢性阻塞性肺疾病。葛琳仪认为，这种情况是急性和慢性病相杂，除了要在冬天病情发作时用药，更应当“冬病夏治”，在夏季温补纳气，进行调理。

对于西医，葛琳仪并不排斥。她主张中西结合，衷中参西。她主张中西医要相互学习，因为现在病人对西医的观点接受得多，学中医的不掌握西医知识，工作不好开展；而学西医的了解中医也有利于临床，“中西医不存在谁好谁不好的问题，中医有中医的优势，西医有西医的强项。都是治病救人嘛。”

葛琳仪不仅是个好医生，还是个实干家。她曾任浙江省中医院院长和浙江中医学院（现浙江中医药大学）院长，现在是浙江省名中医研究院院长。她曾力主在浙江省中医院开设中医急诊；打破单一中医专业设置的局面，增设中药学、针灸、推拿等学科，对中医学科进行细分；在担任中医学院院长期间，调研并起草了学院“移址建校”的议案，为学校发展提供了硬件支持。

推行医教结合，从实践到理论再到实践

魏佳平刚进医院工作时，葛琳仪是科主任。葛琳仪教学上的“严”是出了名的。“刚开始就听人说，葛主任很厉害的，你们当心点。”魏佳平说，“她真的能把人骂哭，她说就是要批评得触及灵魂了，你们才记得住。”

日子久了，魏佳平发现葛琳仪在教学上是有一说一、就事论事，该批评就批评，没有隔夜仇。

在魏佳平看来，葛院长的“严”只是在工作上，在生活里，她就完全没有架子。她们会相互唠叨家里的鸡毛蒜皮，到了三八妇女节，葛琳仪会邀请同事、学生们去她家包饺子。“亦师亦母，我们就是这样的感情。”魏佳平说。

当浙江中医院院长那会儿，学生们普遍抱怨中医课难学，“课本上的东西，看不见摸不着，学不懂，也太枯燥。”

葛琳仪出了招：医教结合，老师进医院，医生进课堂。问题来了：学校的老师临床时间少，面对复杂的情况，难免焦虑；医生要将丰富的临床经验融入课堂教学中，也有难度。

“当时推行很艰难。”葛琳仪说，“但施行之后他们都比以前提高多了。所谓教学相长，就是这个道理。”

魏佳平就是受益者，有了丰富的临床经验后再重新学习理论，豁然开朗。“这是从实践到理论再到实践的过程，我对业务的理解就上了个高度。”

医教结合，不是拍脑门想出来的，这源自葛琳仪的亲身体会。她在工作10多年后进入高师进修班学习，“干过临床后继续学理论，半年下来我把内科的东西都弄清楚了，后来让我当科主任，心里就有数，我一点儿都不发憷。”葛琳仪说。

《 人民日报 》（ 2018年04月12日 13 版）