澳门手信博物馆 ：留住舌尖上的记忆

澳门手信博物馆外景。

本报记者 苏 宁摄

出来玩一趟，带点什么礼物回去给亲朋？在澳门，答案简单明了：大马路上、机场码头的游客们，几乎人手一份游澳纪念品——手信。

手信是什么

手信，在台湾也称作伴手礼，往往指人们外游时为亲友买的小礼物。华人社会人情味浓厚，凡出外或回乡，为表关怀与礼数，都会购买小礼物送给亲友。除当地土特产品外，手信也可以是有当地特色的T恤衫、钥匙链、冰箱贴等，并非价值不菲的名贵物品，所谓“千里送鹅毛，礼轻情意重”。

提起澳门手信，你最先联想到的是什么？

澳门街，有种古早味。百多年来，这种“手工制作，炭火烘焙”的香味，一直吸引着外来游客——从当年的香港人到如今的内地人。从最出名的杏仁饼、鸡蛋卷、老婆饼、鸡仔饼，到永远都吃不腻的猪肉干、花生糖、腰果糖……都是澳门手信的关键词。

其实最初澳门饼食并不具备手信的功能。上世纪30年代，澳门的工商业以客货运码头为中心，形成旧澳门最繁荣的商圈。为满足区内的饮食需求，内港一带的大街小巷陆续出现不少饼店，制饼业渐成规模，并迎来行业发展的第一个全盛时期。几十年来，大多数饼家前店后厂，都是典型的家庭式作坊。

对于那些漂洋过海的人们来说，回味澳门的杏仁饼，无异于回味故乡的味道和浓厚人情味。杏仁饼、老婆饼等传统饼食不再是简单的充饥之物，逐渐成为离澳访亲的人们必带的一种礼品，澳门手信业随之逐渐成形。

小点心做成“大茶饭”

细究起来，据说现在澳门手信的“龙头老大”杏仁饼来自内地，猪肉干则最早是新加坡特产，但都在澳门得以发扬光大，小本生意的糕点业也因为澳门回归的历史机遇成为“大茶饭”。近几年澳门游客年均超过3000万人次，各种赛事、盛事也越来越多，手信业俨然已成为澳门旅游业的招牌。在澳门上百个手信品牌中，钜记与咀香园是最大的两家，分店从澳门半岛开到离岛。创办于1935年的咀香园最早不过是清平街上一间饼屋，从1935年到1999年的64年间，这家老字号始终只有一间店铺。回归之后，咀香园的分店几乎一年一间，至今已有10多间分店。而钜记回归前是一家只有2个员工的“走鬼档”（流动）铺，如今在澳门也有二十几家分店，甚至发展到新加坡，成为跨国品牌。

为了量产，为了卫生，为了品质稳定，澳门各手信大号的生产流程都进行了现代化改造：师傅变了厂长，机器取代人手。一位入行30多年的老师傅，西饼店、唐饼铺都做过，见证了这些年来澳门手信业的转型发展：“旧时做唐饼，几个师傅围住一张台，杏仁饼、花生糖，什么都在那里完成。但人只有一双手，不可能做太多。今日不同了，全部由生产线做，产量大了15至20倍。”难怪咀香园第三代掌门人黄若礼感慨：“如果不是回归，手信业已经是夕阳产业，哪有咸鱼翻身的一日。”

由此了解手信的过往

澳门手信已有过百年历史，手信博物馆却开张不过7年。为传承澳门本土文化，保留珍贵历史，钜记饼家早在2009年就有意筹建一所与手信有关的博物馆，并开始收集过往手信业的各式物品。2011年7月19日，在澳门特区政府社会文化司、旅游局、文化局等官员的见证下，全球第一家以手信为题材的博物馆开幕，由香港著名电影人、作家兼美食家蔡澜题写馆名。

手信博物馆藏身于著名世遗景点妈阁庙附近的一间钜记店铺里，外墙设计融入了澳门中葡文化特色。展馆收藏了150多件与澳门手信有关的物品，有过去晃记饼家及英记饼家月历铁牌、百多年前的价目表、手信和月饼包装纸、手信盛载器皿等。熟悉的包装，熟悉的制饼工具，熟悉的老饼店……勾起长辈们的旧日回忆，勾起了舌尖上种种熟悉的味道。钜记饼家以花生糖起家的手推车放在醒目的位置，当年，他们正是凭着这一辆手推车走遍大街小巷，把花生糖的香味传得街知巷闻。现场还配置了三块应用实景技术的互动屏幕、电子互动小游戏等设施，让市民、游客进一步了解昔日澳门的手信业、老一辈澳门人的生活和手信的制作过程。

澳门手信业作为一个古老又现代的行业，走过辉煌，走过不景，如今正在走入一个蓬勃发展的新时代。手信博物馆，正为它留下历史的见证。

《 人民日报 》（ 2018年04月12日 20 版）