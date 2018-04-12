一季度物价运行总体稳定

制图：郭 祥

4月11日，国家统计局发布的3月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）数据显示，CPI环比下降1.1%，同比上涨2.1%；PPI环比下降0.2%，同比上涨3.1%。

价格反映供需关系，是国民经济发展的“晴雨表”。今年以来，党中央国务院坚持稳中求进的工作总基调，持续推进供给侧结构性改革，逐渐理顺重要领域价格形成机制，不断优化高质量发展环境，市场供需保持基本平衡，物价运行总体稳定，既说明国民经济总体运行较为健康，也为国民经济健康发展提供了良好的宏观环境。

生产领域价格涨幅回落，多数行业价格较为平稳

总体看，PPI涨幅有所回落。一季度，PPI比去年同期上涨3.7%，涨幅比去年四季度回落2.1个百分点，其中，3月PPI同比涨幅比上月回落0.6个百分点。国家统计局城市司有关负责人分析，一季度PPI涨幅属于从高位正常回落，涨势趋于平稳。从影响价格上涨的因素看，一方面去产能、调结构、提升供应质量取得明显成效；另一方面宏观经济稳中向好，投资和消费需求保持较快增长，供需关系不断改善。

分行业，多数工业行业价格涨势平稳。一季度，在调查的40个工业大类行业中，32个行业产品价格上涨。其中，涨幅超过10%的有5个，涨幅居于3%—10%之间的有9个，涨幅低于3%的有18个。黑色金属冶炼和压延加工业、石油和天然气开采业、石油煤炭及其他燃料加工业、有色金属冶炼和压延加工业、煤炭开采和洗选业等大宗商品价格虽有所上涨，但与去年四季度相比，涨幅均回落。供需格局的积极变化为企业效益提高创造了良好条件，今年前两个月，规模以上工业企业实现利润总额2918.1亿元，同比增长16.1%。

消费领域价格涨幅虽有所波动，但较为温和

与去年同期相比，今年以来CPI月度涨幅有所波动，但总体平稳。一季度，CPI比去年同期上涨2.1%，延续了温和上涨态势。其中，1月至3月份分别上涨1.5%、2.9%和2.1%，涨幅有所波动，主要是食品价格变动所致。2月份，因为春节因素需求增加，但大范围降温和雨雪天气影响供应，食品价格环比上涨4.4%；3月份，节后需求回落及天气转暖，供需关系调整，食品价格迅速回落，下降4.2%。

从环比看，3月CPI由上月上涨转为下降，主要也是受“节日因素”消退影响。国家统计局城市司高级统计师绳国庆分析，首先食品价格节后回落较多，由上月上涨4.4%转为下降4.2%，影响CPI下降约0.86个百分点。其中，鲜菜和鲜果价格分别下降14.8%和2.4%；猪肉和水产品价格分别下降8.4%和3.2%；鸡蛋价格下降9.2%。上述五类生鲜食品合计影响CPI下降约0.81个百分点。其次，节后集中出行减少，交通旅游价格大幅下降，飞机票、旅行社收费和长途汽车票价格分别下降18.7%、11.7%和4.7%。再次，受国内成品油调价影响，汽油、柴油价格分别下降2.6%和2.9%。此外，服装换季，价格上涨0.7%；节后租房需求增加，带动居住价格上涨0.2%。

国家统计局城市司有关负责人认为，非食品价格上涨略快，是消费结构升级的反映。一季度，非食品价格上涨2.2%，涨幅连续5个季度在2.2%—2.4%之间微幅变动。其中工业消费品价格上涨1.5%，服务价格上涨2.9%。随着人民生活水平不断提高，消费结构逐步升级，服务性消费需求显著增长是服务价格上涨的主要因素。一季度，家庭服务和旅游服务价格分别上涨5.4%和4.1%，养老服务、邮递服务和教育服务价格分别上涨3.5%、3.3%和2.7%。

近期有基础有条件保持价格总体平稳

从农产品供给角度看，我国现代农业生产提质增效，粮食生产连年丰收，大宗农产品供给充裕，能够满足消费市场的需求；

从工业品供给角度看，无论是一般工业消费品，还是耐用消费品，都有较为充足的供给能力，特别是随着供给侧结构性改革的不断推进，高档工业消费品供给能力也在不断提高；

从服务产品供给角度看，尽管是目前价格上涨较快的领域，也是需求潜力较大的领域，但供给能力也在不断增强。

“尽管受当前国外经济环境变化、国内供需关系调整的影响，价格运行会出现一些波动，但近一个时期价格保持总体平稳是有基础有条件的，也是有充足供给保障的。”该负责人说。

《 人民日报 》（ 2018年04月12日 10 版）