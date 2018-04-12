【食品安全标准应用】食品中致病菌限量问答

问：《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》（GB 29921-2013）标准的主要内容是什么？

根据食品基质的不同，GB 29921对肉制品、水产制品、即食蛋制品、粮食制品、即食豆类制品、巧克力类及可可制品、即食果蔬制品、饮料、冷冻饮品、即食调味品、坚果籽实制品11类食品中沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠埃希氏菌O157:H7、金黄色葡萄球菌、副溶血性弧菌5种致病菌限量做出了规定。

问：《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》（GB 29921-2013）标准的实施原则是什么？

本标准在实施中应当遵循以下原则：一是食品生产企业应当严格依据法律法规和标准组织生产，使其产品符合GB 29921标准要求；二是对标准涵盖的其他食源性致病菌，或未制定致病菌限量值的食品类别，食品生产企业应当采取控制措施，使食品中的微生物污染达到尽可能低的水平；三是食品生产企业应严格食品安全生产过程管理，降低食品中致病菌污染的可能性，促进食品产业健康发展。

（本文选编自中国医药科技出版社出版的《食品安全标准应用实务》一书）