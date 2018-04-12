博鳌医疗旅游“试验田”开花结果

两年前，一粒国外抗癌特效药，从先行区内医院申请到患者用药，要6个月。如今，只需7天左右。

好消息在博鳌乐城国际医疗旅游先行区不断释放。2013年，国务院正式批复海南设立博鳌乐城国际医疗旅游先行区，给予其医疗技术、医疗药品器械特许准入等9条“黄金政策”。目前，园区内27个项目开工在建。博鳌超级医院、博鳌一龄生命养护中心已投入运营。

“先行区的起步，并不是一帆风顺，而是充满了曲折艰难。”先行区管委会医疗旅游局副局长代晓龙说，国家给了优惠政策，但具体怎样细化、落实，需要一步步去探、去闯。

国外药品未在国内上市，进口量少，物流成本高，外国药企供货商难找，药品进口时间就会拖长。如何打通药品落地的“最后一公里”？先行区建起博鳌公共保税药仓，实行“境内关外”运作方式，相当于把口岸直接“搬”到先行区，建起进口药品与患者之间的“高速路”。现在，国家药监部门的进口批文一到，医院不用周转进货，提药、用药几乎零时差。外国药品大量进入保税药仓，也节约了药品保存运输成本。

先行区正为国内医院体制改革提供博鳌经验，多种新型诊疗形态的医院在这块“试验田”扎根发芽。3月底，博鳌超级医院正式开业，院士团队来做手术。打破传统医院里的上下级关系，手术的团队与院方之间形成一种类似“机场”与“航空公司”的新型医院运营机制。

“院士团队做手术，共享院方提供的门诊、消毒、影像等基础医疗设施保障，双方相互购买服务。”博鳌超级医院执行副院长盛国平介绍，“共享医院（平台）由政府医疗投资平台参与，采取混合所有制形式运行，手术团队自行划定收费标准，为病人提供医疗服务。院方向团队收取租用病房、手术室等费用。”

另一家由民营资本投资的肿瘤医疗专科医院也在准备接收第一批患者，推出预约就医、多学科诊疗、国际转诊等新型医疗服务。叶刚曾在海外工作多年，今年正式入职肿瘤医疗专科医院。他介绍，患者不仅可以根据自身基因特点和生活习惯接受个体化治疗方案，还可以由中外专家共同商定诊疗方案，不出国门获得国际诊疗服务。

先行区打造医疗人才培养的博鳌样板，区内的医生正享受先行先试的政策红利。“利用先行区特许国际交流的优势，年轻医生可以与外国院方合作诊疗，直接从外国同行身上学习到国际医疗前沿技术。”叶刚说。

“能用国际最新药品、器械救治自己的患者，打心底感到高兴。”第一批入驻博鳌超级医院的李兰娟院士对先行区的未来充满信心。

改革不停歇，开放不止步。博鳌乐城国际医疗旅游先行区正以医疗改革先行者的姿态，诠释着海南30年“敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干”的特区精神。

《 人民日报 》（ 2018年04月12日 04 版）