中日友好医院肺移植手术量居全国第二

4月11日，中日友好医院肺移植中心成立1周年工作总结及部署会在京召开。过去1年，该中心共完成73例肺移植手术，数量跃居全国第2。

中日友好医院肺移植中心成立于2017年3月6日，由中国工程院院士王辰牵头，邀请陈静瑜教授加盟。肺移植中心的成立，标志着该院已经构建起从以控烟为代表的早期预防干预，到以肺移植为代表的终末期极致治疗的呼吸疾病全程医疗体系。

中日友好医院肺移植中心副主任、肺移植科兼胸外科主任陈静瑜介绍，去年，该中心共完成73例肺移植手术，在移植数量稳步上升的同时，手术质量也得到有效保障，患者围手术期生存率为84%，达国际先进水平。陈静瑜说，2018年该中心将加快中日友好医院人体器官获取组织团队建设。“不仅要做好本院的肺移植，更要做好器官移植体系，把心脏移植、肝移植等均做成行业标杆，进一步推动我国器官移植工作的规范化。”

2018年，中日友好医院肺移植中心将着力开展心肺联合移植，同时还将启动国际肺移植。为了更好地随访与照护肺移植受者，会上还举办了“新肺健康之家”成立仪式。