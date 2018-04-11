男子澡堂按摩颈椎后意外身亡 法院判浴室赔偿近一百一十三万元

一个健康的青年男子，去澡堂洗澡时请按摩技师揉捏颈椎，不料竟因此意外身亡。这事听起来令人难以置信，但确实就发生了。长宁区法院一审判决的这起生命权纠纷案，二审法院近日作出驳回上诉，维持原判的终审判决。这意味着涉事浴室须向逝者父母赔偿各项损失近113万元，同时给逝者做按摩的“技师”须承担连带清偿责任。

去年4月6日晚上9时许，27岁的郭芦与同事小张一起到一家名为“欣岸”的浴室洗浴。两人先在浴池里泡了一会儿，再请搓澡技师给他们搓背，其间，郭芦想放松一下筋骨，就请技师帮他敲背按摩并拉伸关节，大概20分钟后按摩结束。据小张事后回忆，下楼时郭芦就感到有些头晕眼花，两人在浴室大堂内休息了一会儿就离开了浴室。离开浴室后没走几步，郭芦就跌倒并无法行走了。小张见状赶紧打电话通知郭芦父亲。郭芦的家人将郭芦送去医院急诊。7日下午，郭芦不幸去世。

经家属报警，7日晚警方先后向小张和为郭芦做按摩的技师沈良作了讯问调查。12日，应郭芦父母申请，警方委托司法鉴定机构对郭芦尸体解剖和死因鉴定。5月22日，郭芦父母向长宁法院起诉，要求欣岸浴室赔偿丧葬费、死亡赔偿金、精神损害抚慰金等各项损失134万余元。6月6日，鉴定机构出具《司法鉴定意见书》，鉴定意见为：郭芦系颈部按摩后寰枢关节半脱位致右侧椎动脉、基底动脉及右小脑上动脉血栓形成，继而引起右小脑及脑干脑梗塞致中枢神经功能障碍死亡。

原被告双方围绕沈良的身份属性展开了激烈辩论。原告律师认为，沈良只是在浴室工作的技师，沈良对郭芦造成的损害后果应该由浴室承担，沈良有重大过失应当承担连带责任。欣岸浴室的代理人则认为，沈良不受欣岸浴室管理，也没有底薪，一天擦几个背，就和老板说好拿多少提成。沈良与欣岸浴室是合作关系，主要责任应由沈良承担。欣岸浴室还表示，浴室在保险公司投有保险，愿意在保险理赔范围20万元以内承担赔偿责任，并认为逝者自身也有过错，应当减轻被告方的责任。

法庭经审理后作出判决，被告欣岸浴室应赔付原告郭芦父母丧葬费、精神损害抚慰金等共计112.8万余元，被告沈良承担连带清偿责任；驳回原告其余诉讼请求。

根据法律规定，雇员在从事雇佣活动中致人损害的，雇主应当承担赔偿责任；雇员因故意或者重大过失致人损害的，应当与雇主承担连带赔偿责任。被告欣岸浴室作为雇主，应该明知为其提供劳务的沈良不具有从事按摩的相关资质，然而欣岸浴室仍放任沈良为消费者提供按摩服务，致使作为雇员的沈良在从事雇佣活动中导致郭芦受伤以致死亡，被告欣岸浴室应当承担赔偿责任。同时，被告沈良对郭芦的死亡存在重大过失，依法应当与被告欣岸浴室承担连带责任。

一审判决后，被告欣岸浴室不服提出上诉。二审法院审理后作出终审判决：驳回上诉，维持原判。郭芦父母已向长宁法院申请强制执行。