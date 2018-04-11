注意！开车别吃这6种药

林先生最近鼻塞咳嗽，自己买了点感冒药吃，不料开车时一直犯困，差点闯红灯。厦门市儿童医院药学部专业药师提醒，林先生这种做法是很危险的，开车族一定要注意，开车不要吃以下6种药，谨防“药驾”。

1. 服抗过敏药开车会犯困。致头晕、嗜睡、倦怠的药物，主要有抗过敏药如扑尔敏、异丙嗪、赛庚啶、苯海拉明等，许多复方感冒药也含此类成分。此外，安眠药和奥美拉唑等胃药也可导致嗜睡。

2. 止咳药让人头晕眼花。包括止咳药右美沙芬、喷托维林，止痛药双氯芬酸在内的药物，都有引起眩晕、眼花的可能。

3. 止痛药让人分不清红绿灯。有些药可能让人看东西模糊、复视，出现色觉障碍，甚至看不清路标及红绿灯，造成误判。这类药包括解热镇痛药如布洛芬、吲哚美辛，抗心绞痛药硝酸甘油，抗癫痫药卡马西平、苯妥英钠等。

4. 吃胃药开车“找不着北”。司机要有良好的判断能力，才能安全行使，但是某些药物可引起定向力障碍，也就是对自己所处的时间、地点、方向出现认知障碍，通俗点说就是“找不着北”。这类药物，包括胃药西咪替丁和用于治疗胃肠痉挛的山莨菪碱。长期服避孕药也可能出现这个问题。

5. 降糖药导致低血糖。影响血糖的药物，主要有降糖药，以及喹诺酮类抗生素如左氧氟沙星、加替沙星等。

6. 利尿剂让司机憋不住尿。呋塞米、氢氯噻嗪等利尿剂，容易导致尿液排出过多，一些降压药也可能引起尿频、尿急、多汗等症状。（记者 楚燕 通讯员 李生贤）