当心！肛裂或是其他疾病信号

肛裂因症状突出，很多患者会自行诊断，不以为意，以为饮食多注意些就可以自己好了，殊不知，肛裂随时可能成为梅毒、朗格汉斯细胞组织细胞增生症等其他疾病的表现症状之一。肛肠科医生提醒市民，发现肛门裂口、疼痛或出血时，应及时就诊，避免延误最佳的治疗时机。

肛裂久治不愈 竟是梅毒导致

“医生，我肛裂一直都好不了，这是怎么回事啊？”这是周小强（化名）到医院就诊时，和医生说的第一句话。

厦门市中医院肛肠科主治医师张志谦检查发现，小强肛门的裂口呈杨梅色，疼痛不明显，表面覆盖着恶臭的黏液，仔细看还有些糜烂。张志谦结合肛门溃疡的特征，建议小强去查个血清检测梅毒抗体。检查结果令小强大吃一惊，原来他并非得了肛裂，而是患上了梅毒。

张志谦解释，梅毒是一种性传播疾病，感染后2周-6周发病，大多与性乱行为有关。这也是小强肛门裂口一直好不了的原因。知道真相的小强流下了悔恨的泪水。目前他已接受规范治疗，裂口逐渐愈合。

目前梅毒发病率越来越高，张志谦提醒，广大市民应加强自我保护，不要为了追求一时的刺激而追悔莫及。

肛裂术后未好转 原是患有罕见病

33岁的杨先生于2016年在外院做了肛裂手术，术后1年多了伤口还是没愈合，且肛门疼痛流血的症状始终无法改善。痛苦不堪的杨先生转诊至厦门市中医院肛肠科，经张志谦检查，发现杨先生肛门溃疡面积较大，而且底部组织苍白，用了中药熏洗和涂药膏等方法，还是不见好转，进行病理组织检查才发现，原来他是得了一种罕见病——朗格汉斯细胞组织细胞增生症！

目前，该病病因还不明确，通常好发于1岁-3岁的儿童，成年人较为少见。皮肤褶皱及黏膜部位多见。肛门皮损以片状斑块、糜烂为主要表现。这种疾病发展缓慢，且没有其他明显表现，容易误诊。经过沙利度胺、泼尼松等治疗后，杨先生的皮损逐渐好转。

厦门市中医院肛肠科主治医师张志谦提醒市民，“肛门周期性疼痛、便血及便秘”也被称为肛裂最典型的三大症状。如果有了以上症状，建议及时到医院就诊，在明确诊断以后，再根据病情的轻重采取不同的治疗方案。（记者 刘蓉 通讯员 李琪彬）