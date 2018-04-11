“强直性脊柱炎”会连累眼睛 患者应对葡萄膜炎的发生提高警惕

近日，因冬奥会冠军模仿著名演员张嘉译奇怪走路姿势，让这种在我国发病率仅为0.3%的疾病——强直性脊柱炎进入大众视野。厦门市中医院眼科专家提醒市民，眼睛也是强直性脊柱炎受累的器官之一，患有此病的患者应对眼部葡萄膜炎提高警惕。

20岁未婚青年小廖，这几天眼睛发红、疼痛、畏光、流泪，被当地多家医院眼科诊断为葡萄膜炎，于是开始药物治疗。治疗一段时间后，他的症状反而更重了，视力急剧下降。他随后转至厦门市中医院眼科就诊，该科主任林媛得知小廖患有强直性脊柱炎，这几年由于病情稳定，一直没有治疗，于是怀疑小廖的葡萄膜炎可能是强直性脊柱炎引起的。医生在通过激素和免疫抑制剂等治疗葡萄膜炎的同时，配合治疗强直性脊柱炎。20多天后，小廖的病情得到有效控制，顺利出院了。

据市中医院眼科主任林媛介绍，强直性脊柱炎是一种系统性的炎症性疾病，可影响脊椎和外周关节。据估计，强直性脊柱炎的发病率为0.3%，患者大部分为年轻人，其发病年龄高峰一般为20岁-30岁。强直性脊柱炎患者除了出现大家所熟知的脊柱、骶髂和髋关节受累以外，还常常累及关节外的其他部位，其中眼睛就是经常受累的器官之一，主要表现为眼痛，视力下降，不自主流泪，畏光等。最近，市中医院眼科门诊就接诊了不少久治不愈的葡萄膜炎眼病患者，一了解基本上是患有强直性脊柱炎、类风湿关节炎、红斑狼疮等风湿免疫疾病的患者。

葡萄膜炎多发于青壮年，常反复发作，引起严重并发症。若得不到及时有效治疗，危害极大，患者会出现角膜水肿，虹膜前、后粘连，视网膜及黄斑水肿、变性，屈光不正、继发性青光眼、眼球萎缩等并发症，甚至可失明。因此，强直性脊柱炎患者应对葡萄膜炎的发生保持高度警惕，切莫等到失明才悔恨不已，请务必做到早发现、早诊断、早治疗。（记者 刘蓉 通讯员 李琪彬）