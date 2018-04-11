别让自酿酒游走于灰色地带

北京市日前清理规范第三批行政审批中介服务事项，“自酿酒成品安全检验合格报告”也成了被清理的一项。这意味着，今后自酿酒在取得食品经营许可时，不会再被强制要求提交一份由第三方机构提供的“安全检验合格报告”，食药部门也不得再设这一限制“门槛”，自酿酒的审批将变得更加便捷。自酿酒真的安全么？取消审批中介服务这一道安全“门槛”后，又将如何来保障自酿酒的安全以及消费者的权益？（4月10日《北京青年报》）

自酿酒在目前确实成为一种风潮，不仅在家里享用，不少人还拿出来经营。这些自酿酒所含的成分五花八门，多数都没有任何安全认证，生产者也无相应的生产资质，令消费者感到安全难以保障。

基于此，有关部门在审批自酿酒的经营许可时，才增设了一道门槛——在餐饮服务中提供自酿酒的经营者，在申请许可前应当先行取得具有资质的食品安全第三方机构出具的检验合格报告。然而随着时日变迁，自酿酒这一道质检关口被一些经营者慢慢攻破，一些第三方机构拿了经营者的钱，出具的安全检验报告并不具备很高的检验效果，难以确保产品质量和安全。

北京将“自酿酒成品安全检验合格报告”清理掉，正是基于沆瀣一气的检验造假。不过新的问题又来了，将来如何保障自酿酒的安全以及消费者的权益？相关部门表示，今后将加大对自酿酒产品的定期或不定期抽查力度，事中事后的监管更能确保企业的产品质量和安全，要降低安全检验合格报告被清理掉后增加的安全风险，相关部门的后续监管措施一定要跟上，监管力度一定要加强，比如，坚决查封销毁抽查不合格的产品，以儆效尤。

还应建章立制，避免自酿酒行业继续游走在灰色地带。行业人士透露，由于餐饮服务商售卖自酿酒涉及生产、流通、餐饮服务等多个环节，如何监管尚没有明确规定，责任划分不清楚，管理起来也就力不从心。也有食品专家介绍，对于自酿酒，尽管国家出台了相应的法规进行规范，比如对于自酿扎啤的监管要求是，餐饮企业需要拥有质量技术监督局颁发的合格证和卫生许可证(自酿)，但在落地和监管过程中却出现真空地带。电商销售自酿酒也缺乏监管，这些都需要做出相应的规范。

总之，自酿酒“安全检验合格报告”不能一废了之。清理了“安全检验合格报告”门槛的行业生态更考验监管智慧。据报道，随着在家亲手酿造啤酒的人逐渐增多，韩国就完善了有关啤酒制造的法律，同时对自酿酒行业做出了明确的指引，任何人都可以在相关网站上获得家庭酿酒的相关信息与各种制作方法，提出或回答家庭酿酒的相关问题。我们也应当在这方面下一些真功夫。