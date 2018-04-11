日本人有多缺觉？睡眠时间在全球主要国家中最短

据《日本经济新闻》4月10日报道，芬兰的心率表、运动手环制造商POLAR(博能)分析顾客数据得出，日本的平均睡眠时间在28个主要国家中最短。相比于男女睡眠时间均最长的芬兰人，日本男性平均少睡54分钟，女性则平均少睡1小时5分钟。在长期睡眠不足引发的“睡眠负债”逐渐成为热点话题的同时，如何改善睡眠质量的问题也得到了越来越多的人的关注。

博能以测量心率和睡眠时长的活动量计为主要研究对象，分析了约600万个睡眠数据。除了确定“入睡时间”和“起床时间”以外，还对“睡眠质量”给予评价。

分析结果显示，日本男性的平均睡眠时间为6小时30分钟，女性为6小时40分钟。虽然日本人的入睡时间比世界平均值晚，但起床时间与世界平均值相差不大。总的来说，日本平均睡眠时间要比世界平均值短30分钟以上。

在对睡眠中身体的动作和心跳数等情况进行分析后得出的睡眠质量方面，在5个等级中，日本人的平均睡眠质量为3.0。虽然基本处于5个等级的中间位置，但日本在28个国家中排位第25名，处于世界平均值3.2以下。