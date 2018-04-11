警惕！宠物除虫剂可能危害儿童认知能力

越来越多的家庭开始饲养宠物，宠物的卫生似乎已不再构成问题。但据法国“欧洲时报”4月10日援引法国《解放报》报道，针对家养宠物的除虫剂可能对主人、尤其是儿童的认知能力产生危害。有宠物的家庭可以考虑以天然产品进行替代。

根据《解放报》披露，园林产品连锁企业Botanic已经在旗下门店将四种宠物除虫剂下架，原因是这些产品含有除虫菊酯、胺菊酯或芬普尼等神经毒剂。上述毒剂不仅可以杀灭昆虫，同时也是鸡蛋污染的罪魁祸首，其中除虫菊酯还对猫有致命危害。

然而更严重的是，它们还会对人体产生危害。根据科研人员研究，胺菊酯会造成儿童认知能力、特别是口头理解和记忆能力的下降。宠物使用上述除虫剂后，当儿童抚摸宠物时，有害物质会附着在手上。此外，随着宠物移动，相关物质也可能会附着在家中桌椅、地毯等各处。

2014年，法国有关机构一项针对儿童头发的检测中，发现了53种杀虫剂残留，这些物质可能对儿童的内分泌产生干扰。在养宠物、并使用杀虫剂的家庭中，芬普尼的残留尤其明显。

在这些化学除虫剂之外，另有一些天然产品可以替代，如除虫菊或苦楝树都富含有效物质，可制成清洗剂、项圈等宠物用品。此外某些精油，如柠檬香或者天竺葵挥发到室内，一定程度上也能起到类似效果。