胃疼、烧心、腹胀、反酸……这些症状几乎每个人都曾或多或少发生过,俗话说“十人九胃”,指的就是胃病的常见。也正因为如此,不少养胃护胃的“妙方”在社交网络上广为流传,并被不少人付诸实践。对此,专家表示,吃什么养胃并不重要,关键是养成规律而均衡的饮食习惯。

门诊中胃疼的患者超过一半

“因为胃疼来就诊的患者非常多见,能占到门诊患者总量的一半以上。”山东省千佛山医院保健综合科副主任医师匡荣光告诉记者,胃炎在成年人中十分常见,如果只是偶尔出现,并且存在明确诱因,例如饮食不规律、摄入过多刺激性食物等,可以在排除诱因后自我观察一段时间看病情是否缓解。

但是,当病情反复发作时,应及时到医院就诊,以查明原因、明确诊断。这时医生会根据患者整体情况推荐其做相关检查,包括钡餐和胃镜。匡荣光说,对于年轻的患者来说,由于患恶性肿瘤等严重胃部疾病的概率较小,如果没有特殊病情表现,通常建议做钡餐检查。而对于40岁以上的中老年人而言,需要更多考虑胃镜检查。“和钡餐相比,胃镜检查结果更精准,可以及时发现微小的异常病变。”

近年来,幽门螺旋杆菌越来越受到广泛关注。有研究资料显示,幽门螺旋杆菌与诸多疾病的发病密切相关,包括慢性胃炎、消化性溃疡、胃癌、胃黏膜相关淋巴组织淋巴瘤等。

在匡荣光看来,14岁以下儿童及80岁以上老年人可以不常规检测幽门螺旋杆菌:“因为儿童幽门螺旋杆菌感染者发生严重疾病的风险低,但根除治疗不利因素较多,包括抗菌素选择余地少和对药物不良反应耐受低。做幽门螺旋杆菌检测很大一部分在于其预防恶性肿瘤的意义,该检测对高龄老人的获益性显著降低,并且高龄老人脏器功能减退且常一身多病,同样存在对药物耐受低。”

乱吃止疼药可能引起大出血

根据检查结果,如果有胃部疾病,医生会给出治疗方案,严格遵守医嘱即可,不必有过重的心理负担。幽门螺旋杆菌阳性的人群,是否需要杀菌要视情况而定。

有统计数据发现,在发展中国家,人群中幽门螺旋杆菌感染率高达60%-70%。“如果有胃癌家族史、胃溃疡、萎缩性胃炎、十二指肠球部溃疡或伴有胃黏膜不典型增生的患者,建议做杀菌治疗。”匡荣光表示,积极治疗不仅可预防自身疾病,也能减少家庭传染源。

有些人经过检查,会被诊断为萎缩性胃炎,而萎缩性胃炎是胃癌的潜在危险因素。因此,不少人在患萎缩性胃炎后感到恐慌害怕。匡荣光解释,临床中大量患者只是停留在萎缩性胃炎阶段,没有进一步发展,“萎缩性胃炎发展到胃癌的比例其实并不高,不用过度紧张,遵医嘱治疗即可。”据介绍,幽门螺旋杆菌感染、大量吸烟饮酒、胆汁反流、药物、年龄都是萎缩性胃炎的病因。

到药店买点药吃是不少人胃不舒服时的选择,对此,匡荣光表示,导致胃不舒服的原因有很多,包括胃酸过多、胃动力不足等,服用的药物也有所不同,最好在咨询专业医生后再服用对应的药物,否则可能适得其反。“尤其不能乱吃止疼药,止疼药对胃本来就有不良刺激作用,我们也接诊过因服用止疼药导致胃黏膜损伤、大出血的患者。”

不建议用苏打水、苏打饼干养胃

“苏打水、苏打饼干属于碱性食物,能中和过多的胃酸,多摄入可以起到养胃的效果。”类似的言论在社交网络很常见,很多人家里也常备苏打水和苏打饼干。

匡荣光并不推荐这样的做法,“小苏打确实有中和胃酸的作用,以前我们临床中也曾将小苏打用于胃酸过多患者的治疗。但是与此同时,小苏打还有产气的效果,会加重患者胃胀、嗳气的症状。”因此,伴随着药物研发的进步,现在几乎已经不再将小苏打用于胃酸过多的治疗。“在日常生活中,如果没有感到不适,可以适当喝苏打水、吃苏打饼干,但是用于养胃就没有必要。”匡荣光说道。

“大家都知道喝酒对胃不好,但是不知道吸烟对胃的伤害也非常大,与胃癌的关系甚至比酒更密切。为了养胃,应该戒烟戒酒。”匡荣光说道。

至于具体吃什么才养胃,匡荣光表示,“吃什么不重要,最重要的是怎么吃,平时要养成规律的饮食习惯,少吃高盐烟熏油炸类食物,多吃新鲜水果和蔬菜,保持良好的睡眠。如果没有胃部不适,可以适量摄入葱、蒜、绿茶,有防癌的作用。”

最后,匡荣光提醒,定期体检非常重要,如果平时没有症状,建议40岁以上人群定期做一次胃镜筛查,50岁以上人群还要定期做肠镜筛查,以便早发现并干预病变,例如癌前病变、早期癌症等,取得最佳治疗效果。“目前我国早期胃癌发现率不足10%,远远低于日本和韩国。”匡荣光遗憾地说道。(记者 陈晓丽)