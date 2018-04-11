春季小儿急病不妨找找“慢郎中”

春天，万物复苏，一片生机，是小伢儿长身体的黄金时期。但同时，气温波动，花粉增多，小伢儿感冒、鼻炎、哮喘也开始上升。

浙江大学医学院附属儿童医院中医科主任、主任医师吴芳告诉钱江晚报记者，体质比较虚弱的小朋友尤其要注意，春季气温反复，他们稍不注意就容易中招。

吴芳表示，一旦中招生病，不能过分依赖抗生素等药物。很多时候，中医也能达到不错的疗效。同时，还要从日常的饮食、运动入手，遵循大自然的规律，才能真正增强免疫力，在春天茁壮成长。

对3岁的小樱（化名）和她爸爸妈妈来说，这个春天简直像寒冬一样煎熬。

入春后，小樱就不小心受凉感冒了，一开始只是咳嗽、流鼻涕，后来情况越来越严重，只好到医院就医。

医院抽血化验的结果显示，她的白细胞高达2万多，远高于三岁儿童4000~10000的正常值。更糟糕的是，细菌已经扩散到了肺部，心肺功能受到了损伤。

由于病情比较严重，小樱不得不和爸爸妈妈分离，住进了重症监护室（ICU）进行治疗。孩子出生之后，爸爸妈妈基本上就没离开过她，看着她这么小就被送进ICU，每天只能探望一次，他们都心疼得不得了。

但没想到，这样的分别后来竟屡次上演。

前段时间，小樱又感冒了！这一次，医生给她上抗生素前，发现皮试时出现了过敏反应。不管是青霉素、头孢，还是过敏率较低的阿奇霉素，统统都不耐受了。小朋友陷入了无药可用的尴尬境地。

这时候，有人建议小樱父母看看中医，寻求另一条治疗途径。于是，他们来到浙大儿院中医科，找到了吴芳主任。

吴主任说，小朋友是典型的“阳虚”体质，稍微受凉就感冒，之前抗生素用得太多，整个免疫系统已经紊乱，所以才会出现过敏的情况。

她说，孩子一感冒，很多家长第一时间想到的就是自己给孩子吃消炎药、中成药。其实小儿使用抗生素一直存在争议，不合理使用不仅不利于治疗，还可能造成其他危害。不管是抗生素，还是中药，都有一定的用药指征，家长要遵循医嘱用药，不能自行选药、买药、用药。

小樱这种情况下，抗生素是肯定不能继续用了，吴主任根据她的具体情况，开了五天一个疗程的中药。之后，她对患儿进行了随访，家长告诉她，小朋友最近精神状态不错，近期没有再感冒了，胃口也越来越好。

吴主任说，一般人认为中医就是“慢郎中”，只有孩子胃口不好、睡眠不佳的时候，才会想到中医调理。但其实，高热、哮喘、肺炎这些毛病，中医也是不错的选择。(张冰清)