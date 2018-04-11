“闻香”可醒脾——巧用佛手养脾胃

脾胃好，百病少；好脾胃，食疗养。广东省中医院岭南补土学术流派学术带头人、教授卢传坚认为，自然的产物是最适合脾胃的“补品”，草木虫鱼，瓜果菜蔬，无分贵贱，皆可成为有益于脾胃的“本草”。善用生活中唾手可得的材料，活学活用，你就可以当好自己健康体质的“调养师”。她为大家介绍一款生活中很容易见到的养脾胃药品——佛手的多种用法。

佛手泡茶 ——香气可随茶入胃行气

佛手，以其形而命名，其果实如手状。佛手之效，关键在一个“香”字；香气是无形或说质地很轻的东西，因此香味总是往上飘，能够带动脾胃之气上行，中医称这一过程为“清阳上奉”。佛手所具有的正是这样一股清香，因此常常闻佛手的香气，对于开胃醒脾也有一定帮助。佛手的果皮厚而果肉少，因此不宜直接吃，但它的造型独特，颜色金黄，更妙的是香气浓郁，可以长期存放。

《本草征要》中说佛手“味辛苦酸、性温”，能“行气开郁、豁痰祛恶”。其中行气是第一功效，对于气机不畅引起的胸闷，嗳气，胃胀，腹胀等都有很好的效果；尤其是情绪不畅，肝气不舒导致的消化不良，可以在家中放置佛手取其作为香薰之用，久而久之，有神清气爽之感；对于能获得新鲜佛手的地方，也可以用佛手来泡茶，新鲜佛手香气甚浓，以其泡茶，可使香气随茶入胃，功效较之香薰来得更快一些。对于没有办法获得新鲜佛手的地方，则推荐佛手蜜饯为佳。潮汕凉果“三宝”之一，俗称“老香黄”的腌制果品其实就是用佛手做的。虽然它的香气没有那么浓郁，但其行气之功尚存，而且以蜜制过后，甘能补脾，对于患有肝郁脾虚证的人有长期调理的作用，颇类似于中药“逍遥丸”，潮汕人常常用它来开胃解郁。

两款自制药膳汤品

佛手茶

材料：新鲜佛手切丝15g、陈皮5g。

做法：各物放入砂锅，大火煮沸后转文火煮10分钟。去渣留汁，当茶饮用。

佛手蜜饯（潮汕“老香黄”）

材料：新鲜佛手250g、蜂蜜100g。

做法：佛手洗净后擦干，去蒂，切丝，放入蜂蜜中，封好罐口；浸泡1周后可食用，可取适量用温水冲开服用，也可当蜜饯直接食用。“老香黄”虽然也是佛手蜜饯的一种，但腌制过程非常复杂，建议直接购买。

受访专家/广东省中医院教授 卢传坚

记者 陈映平 通讯员 宋莉萍