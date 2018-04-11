哺乳期女性， 饮食的五大 “宜”与“忌”

乳母的饮食既要满足母体自身的营养需要，又要保证婴儿生长发育的营养。广州医科大学附属第五医院产科营养师齐红艳表示，乳母一日需要摄入基础代谢的量上增加500-800大卡的热量，并且摄入食物的种类直接影响到婴儿的身体健康。所以，哺乳期女性在选择食品时应慎重，不能贪一时之快。需要注意以下几点：

一，宜进食高蛋白饮食。多吃鱼虾、鸡鸭、肉蛋、奶类、豆制品等优质蛋白质；不宜进食高脂肪饮食。少吃肥肉、肥油、动物的皮等，一些较油腻的煲汤、炖汤类也少饮为好，因为脂肪为大分子，容易堵塞乳腺管，造成乳汁淤积。

二，宜饮用牛奶，增加蛋白质的来源；不宜饮用咖啡、浓茶等，因咖啡和浓茶含有鞣酸蛋白影响铁的吸收，导致婴儿缺铁性贫血。

三，宜饮用鲜榨果汁，生滚菜汤类，因其含有大量的维生素C可促进铁和钙的吸收。不宜长时间饮用生姜红糖水，以免导致血糖升高。也不宜高盐饮食和高钠饮食，易造成水肿和血压增高，对婴儿的生长发育不利。

四，应进食新鲜的，烹饪方式以蒸煮为主的食物；不宜进食腌制、煎炸油焖的食物，因煎炸油焖对食物中蛋白质破坏较大。

五，饮食宜纯天然，不宜生冷，如雪糕、冷饮；不宜添加辛辣、刺激的调味料，如胡椒、辣椒、咖喱等。如果哺乳期女性有吃辣的习惯，应适当减量。因刺激性调味品含有兴奋性神经递质，兴奋宝宝的神经，易造成宝宝易激惹、哭闹。同时，辛辣刺激的食物易造成胃肠道刺激导致便秘和腹泻。（记者 余燕红 通讯员 王葳）