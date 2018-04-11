明前后，虽是春雨濛濛，却是桑葚（也叫桑椹、桑果）大量成熟上市的时候。桑葚除了好吃，药用价值也高，有补肝益肾、生津润肠、乌发明目、养血补血的作用，是药食两用的水果。

脾胃虚寒，大便溏者不宜多食新鲜桑葚

桑葚甘甜，食用过度，会令人有饱胀的感觉，影响食欲，脾胃虚寒，大便溏者亦不宜多吃新鲜桑葚；因桑葚含糖量较高，糖尿病人食用新鲜桑葚应注意；因桑葚内含有较多的胰蛋白酶抑制物——鞣酸，会影响人体对铁、钙、锌等物质的吸收，过多服用应注意；因桑葚中含有溶血性过敏物质及透明质酸，过量食用后容易发生溶血性肠炎，少年儿童不宜多吃桑葚。

常用食疗方推荐

茯桑乌鸡汤：土茯苓100克，桑葚子50克，熟地黄50克，枸杞子15克，乌骨鸡1只(约1000克)。将乌骨鸡杀后去肠杂及皮；将其他用料洗净，放入乌骨鸡腹腔里，放入锅中，加清水适量煎煮，武火煮开，文火煮至乌骨鸡肉熟烂，调味佐膳，饮汤吃鸡肉。本方具有补肾养血、滋阴乌发之功效，用于治阴虚血热之白发、脱发。

桑蓉汤：桑葚子30克，肉苁蓉、火麻仁各15克，枳实10克，陈皮6克，水煎服，每日一剂。本方具有润肠通便之功效。

桑葚好 知多少

广州中医药大学第一附属医院肿瘤中心主任、教授林丽珠介绍，桑葚有改善皮肤（包括头皮）血液供应、营养肌肤、使皮肤白嫩及乌发等作用，并能延缓衰老。常食桑葚可以明目，缓解眼睛疲劳干涩的症状，常配伍决明子、旱莲草、女贞子、何首乌等。肿瘤病人放化疗后出现脱发，可用本品补肾生发。

桑葚具有生津止渴、促进消化、润肠通便等作用，适量食用能促进胃液分泌，刺激肠蠕动及解除燥热，常配伍何首乌、火麻仁、黑芝麻、肉苁蓉等，可用于预防肠道肿瘤。桑葚可以促进血红细胞的生长，防止白细胞减少，并对治疗糖尿病、贫血、高血压、高血脂、冠心病、神经衰弱等病症具有辅助疗效。

此外，桑葚中含有一种名叫“花青素”的化合物，花青素属黄酮类衍生物，能舒张血管、改善微循环，防止血管硬化及其他心血管、微循环系统疾病。花青素还具有抗氧化、清除自由基、防衰老，去斑去痘、美容养颜的功能，有良好的抗肿瘤作用。

研究显示，桑葚尚且含有丰富的白藜芦醇和白藜芦醇苷，这两种物质是天然的抗氧化剂，可降低血液黏稠度，抑制血小板凝结和血管舒张，保持血液畅通，因此，桑葚被誉为“血液的清道夫”。

桑葚泡酒煲汤吃法多

林丽珠介绍，桑葚的吃法很多。比如说，可以用来泡酒，定期喝一些桑葚红酒保护血管功能更胜葡萄红酒。一般成人皆适合食用桑葚，女性、中老年人及过度用眼者尤为适合，每次用量：新鲜桑葚20～30颗（30～50克），干品入药煎煮则10～15克，桑葚膏15～30克温水冲服。另外桑葚还可以用来煲汤、煲粥喝。

受访专家/广州中医药大学第一附属医院肿瘤中心主任、教授 林丽珠

记者 陈辉 通讯员 陈壮忠 张秋霞