市民自榨油 专家回应称存在安全风险

最近，有北京市民购买家用榨油机在家里榨油食用时，现自榨油有一种“哈喇气”。对此，专家解释说，这是食用油中的多饱和脂肪酸发生了氧化造成的，不宜食用。

家住北京朝阳区的张女士告诉千龙网记者，两个月前，她在网上购买了一种小巧的家用榨油机，然后她又去超市买来大豆、花生和芝麻，自己分别榨取大豆油、花生油和芝麻油来食用。没想到，如今时隔两月一打开瓶盖，就有一种“哈喇气”。“我们自己榨的油，怎么这么快就变质了？”

食用油很容易发生氧化酸败。中国工程院院士、北京工商大学校长孙宝国向千龙网记者解释说，食用油中含有多不饱和脂肪酸和脂肪酸对人体健康是有利的。但是，多不饱和脂肪酸非常不稳定，很容易发生氧化，不仅造成油脂的品质裂变，使得油脂发生“哈喇”而不宜食用，还会产生有害健康的成分，而且大量摄入多不饱和脂肪酸也会加速血浆脂蛋白的氧化变性，诱发动脉粥样硬化。

北京工商大学校长孙宝国院士指出，食用油发生氧化的条件是氧气、光照、金属离子，高温也会加快氧化过程。为了延缓食用油脂的氧化过程，在油脂加工的后期都要适量添加油溶性的抗氧化剂，如丁基羟基茴香醚、二丁基羟基甲苯等食品添加剂，并且还需要添加柠檬酸及其盐类螯合油脂中的金属元素，进一步降低氧化的速度，因此食品添加剂柠檬酸及其盐，又被称为油脂抗氧化剂的增效剂。

“家用榨油机榨取的食用油既脱不掉杂质，又有可能被黄曲霉毒素侵染。”湖南茅竹油茶籽油业有限责任公司总工程师刘博士补充说，家用榨油机榨油时脱不掉杂质，榨出来的油就比较浑浊，这种浑浊会影响油的风味、口感和安全。而家用榨油机榨取的食用油没有经过精炼工艺，只是用简单的过滤方法，是无法去掉其中的黄曲霉毒素的，黄曲霉毒素很可能存在严重超标。由于黄曲霉毒素致癌性很高，因此，无论是一些小作坊式榨油机构，还是一些市民在网上购买家用榨油机榨油，都存在很大的食用油安全风险。（记者 于振华）