吃大蒜好处多多 切开或碾碎后食用效果更佳

大蒜是居家烹饪中必备的调味品，也是许多人喜欢吃的配菜。吃大蒜好处多多，但并非所有人都适合吃。那么，大蒜有哪些神奇的功效？哪些人不适合常吃大蒜？

《中国医药报》介绍，大蒜功效之多归功于它含有多种化学成分，主要包括含硫有机化合物和皂苷类。而含硫有机化合物是重要的活性物质，主要包括蒜氨酸和大蒜辣素（英文简称Allicin，也称为蒜素）等。其中，据《金陵晚报》报道，蒜素具有诱发人体淋巴细胞活动的作用，并且随着蒜素浓度增高，淋巴细胞活动的频率也随之升高，说明大蒜可增强人体的免疫力。大蒜可同时提高机体的细胞免疫功能、体液免疫功能以及非特异性免疫功能，帮人们构筑一道天然的健康防护屏障，使人体免于病毒、细菌、污染物质及疾病的攻击，清除人体新陈代谢后的产物，修补其他系统受伤的组织，而达到预防各种疾病的目的。研究也证实，吃大蒜能降低心脏病突发患者的死亡率。

吃大蒜也要注意吃法，这样才能更好地获取大蒜中的有益成分。《中国医药报》介绍，在完整的大蒜中不存在蒜素，而在大蒜被切开或碾碎后，其细胞内含有的蒜氨酸与蒜酶相遇，发生催化裂解反应而产生蒜素。因此，为更好保留大蒜的活性成分，建议将大蒜切开或碾碎，放置10分钟~15分钟后再食用或烹调。

虽然大蒜好处多多，但并不是所有人都适合食用。据《生命时报》报道，大蒜中的蒜素对胃肠刺激较大，会增强胃液分泌，增加胃肠蠕动，因此，有胃炎、肠炎、腹泻的人群生吃大蒜较多时，可能会出现胃部不适或者恶心呕吐。有消化道溃疡如胃溃疡、十二指肠溃疡的人，也不宜生吃大蒜，以免加重病情。除此之外，需要服用抗凝药物的患者最好也不要生吃大蒜。例如，临床上，房颤、心脏机械瓣膜置换术后，心梗溶栓治疗、心脏支架手术后，剖腹产后肺栓塞等病人，需要长期定时、定量、有规律地口服抗凝药，预防血栓形成。而大蒜中的硫化物能够抑制二磷酸腺苷诱导的血小板聚集，减慢血小板凝集，所以服用抗凝药的患者生吃大蒜时要多加小心。

本文由科信食品与营养信息交流中心业务部主任阮光锋进行科学性把关。