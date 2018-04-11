中药研究院和药品监管科学研究院揭牌

人民网北京4月11日电 （记者王君平）“清华大学立足于新百年学科建设和世界一流大学建设，理应发挥学校在教育和科研领域的积累和优势，积极响应国家重大战略需求。”中国科学院院士陈凯先在研讨会上指出，此次筹措成立的清华大学“中药研究院”和“药品监管科学研究院”，将以人才培养和学术研究为主要形式，推动我国中药及药品监管科学的学科发展进步，服务于医药产业健康发展。

4月10日，由清华大学药学院主办，“新时代中药传承与创新、药物创新与监管科学研讨会”在清华大学召开。研讨会上宣布成立清华大学“中药研究院”和“药品监管科学研究院”并举行揭牌仪式。两大研究院的创立旨在发挥自身优势推进中药现代化研究和监管科学两大领域发展，推动行业创新与升级。

原国家食品药品监督管理局局长邵明立表示，《“健康中国2030”规划纲要》明确提出要促进医药产业发展，加强医药技术创新，“健康中国”已经上升至国家战略，开展医药领域的课题研究和理论探索，对于推动我国监管科学发展、推进传统中药的现代化和国际化意义重大。

原国家食品药品监督管理总局副局长、中国药学会理事长孙咸泽表示，改革开放以来，我国医药创新体系不断加强，成为全球第二大医药市场，在药品监管上有了更大的空间需要研究来填补。

原国家食品药品监督管理局副局长、原国家中医药管理局副局长任德权强调，中医药作为中华文明的重要组成部分，正在逐渐与现代科技相融合，清华大学应发挥自身优势，联合校内外、国内外有优势的单位，共同推进中医药数字化、信息化的创新性转化和发展。

据介绍，清华大学中药研究院由清华大学药学院牵头发起，旨在结合自身优势与科研布局，努力打造跨学科、多融合、有特色的国际领先的中药研究平台。研究院将依托清华大学在药学、化学、化学工程、生命科学、基础医学、信息科学、材料科学以及组织工程学等交叉领域的学术积累和人才优势，让现代生命科学的研究方法技术与传统中药研究理论相结合，将信息化、数字化手段融入到中药传统工艺中，从而运用现代科学技术促进中药理论与实践的发展。为支持研究院建设与发展，研究院还成立首届科学顾问委员会，由任德权教授、陈可冀院士、肖培根院士、陈凯先院士、俞梦孙院士、王广基院士、黄璐琦院士等组成。

清华大学药品监管科学研究院将以建设“国际一流的监管科学研究机构，推动监管科学学科发展”为目标，输送专业、拥有国际视野的复合型人才；搭建高端、多方共融的交流平台；打造权威、具有国际影响力的国家级智库；提供科学、符合中国发展需求的监管建议，最终实现“推动中国药品监管科学研究，服务健康中国高质量发展”的使命与愿景。研究院同期成立科学技术委员会，由国内外药品审评专家及活跃于一线的著名专家学者担任委员。