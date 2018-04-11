食用火龙果要注意哪些事项？

火龙果为热带、亚热带名优水果之一，市面上销售的火龙果有红皮白肉、红皮红肉和黄皮白肉三种。红皮红肉品种从2012年开始发展较快，目前已占据市场的主导地位。有些人食用红肉火龙果后出现尿液呈红色的现象，认为是血尿而产生疑惑和担忧。

火龙果的营养功能：火龙果富含硫胺素、核黄素、尼克酸、维生素C等维生素和胡萝卜素，含有较高的水溶性膳食纤维，具有明目降火、减肥、润肠、预防大肠癌等作用。火龙果中的植物性白蛋白可与人体内的重金属离子结合，通过排泄系统排到体外，起到解毒作用；白蛋白还有保护胃壁和增强肠胃的功能。红肉品种火龙果花青素含量较高，能抗氧化、清除自由基，有防止血管硬化和抗衰老的功能。

火龙果的吃法和使用禁忌：火龙果表面红色的地方越红越好，绿色的部位越绿越新鲜。若绿色部分已枯黄，即表示火龙果已不新鲜，这样的火龙果最好少吃。另外，不要将火龙果置于冰箱中保存，以免冻伤，加快变质。如需保存，应将火龙果放在阴凉通风处。火龙果虽好，但不是所有的人、在任何情况下都可以吃。能不能吃、吃多吃少，因人因时而异。一是火龙果不能与牛奶同食，火龙果中的维生素C会使牛奶中的蛋白质变性结块，而影响其消化；二是火龙果属凉性，寒性、气郁、痰湿、淤血等体质人群不宜多食火龙果；三是月经期女性不宜使用火龙果，以免行经不畅；四是糖尿病人不宜多吃火龙果，火龙果中所含糖分以葡萄糖为主，食用过多易使血糖上升；五是火龙果富含植物性白蛋白，过敏体质孕妇慎食。