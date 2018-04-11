助力县域药店转型 第三届中国县域连锁药店发展峰会举行

人民网4月11日电 3月20至24日，第三届中国县域连锁药店发展峰会举行。本届峰会以“县域市场加速度”为主题，助力县域转型加速，进一步凝练和传递中国县域药品零售资源平台的价值与使命。

根据中康CMH数据显示，2017年第三季度滚动年度（2016年四季度-2017年三季度累计），全国药品零售市场规模总规模为3572亿元，呈现出“大城市市场逐渐饱和，低级别城市市场发展快”及“渠道下沉”明显的趋势。

另据国家统计局公布数据，2017年我国居民人均医疗保健支出1451元，占比总支出7.9%。县域居民方面，医疗保健方面的消费价格相对2016年上涨了4.2%，在各项消费价格的涨幅中领先。这说明医药健康消费已成为县域居民消费中极具增长力的一个版块。

然而，县级药店在提供健康服务方面的能力仍然欠缺。“作为在县域网点分布较广且能提供国民健康服务的市场参与者，县域药店健康服务的功能也许只发挥了不到十分之一。”中康资讯副总裁黄警指出，监管政策和监管意识在趋严、消费者在觉醒、商业模式与经营技术在快速迭代，变革愈发重要和迫切，县域连锁要以更强的决心、更大的力度、更快的速度实现更好的发展。

他表示，以全国零售格局全景分析为基础，中康资讯将在接下来的两年里，着重从以下四方面为县域连锁提供助力：第一，以智慧商采、在线商务系统助力县域连锁构筑高效供应链；第二，心康云系统及运营方案将全面助力县域连锁转型新零售；第三，与各地医联体开展对接，集成处方承接系统打通运营流程，为承接处方外流做好准备；第四，通过各类患教项目、慢病项目等助力连锁更加专业、精准、高效的开展高价值的消费者管理。