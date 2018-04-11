你会画钟吗？10分钟测试你是否有早期痴呆

很多老年人害怕痴呆，因为一旦得了这个病，到了晚期生活不能自理，出门找不到回家的路，最亲的人也不认识了，活了一辈子的记忆全给抹掉了。但是，这个病在我国的发病率并不低。专家提醒，老年人应该注意保护大脑，尤其还要在记忆力下降的时候，注意进行认知功能筛查，花上10分钟看看自己能不能画个钟，初步判断是否失智。

65岁以上老年人注意发生痴呆

我国流行病学调查显示，65岁以上人群的老年痴呆发病率约为3%-5%。广州市第一人民医院老年神经内科主任医师王敏健指出，年龄越大，患病率越高。

王敏健称，此病男性多于女性，多在50岁后起病，一开始就是记忆力下降，转身就忘事，后来逐渐发展为语言能力、空间感、计算力、判断力、抽象思考能力、注意力等各方面的功能退化，能力和智力下降：看书读报不明白了、生活不能自理了、出了门认不得回家的路，同时，可能出现干扰行为、个性改变、妄想或幻觉等症状，这些症状的严重程度足以影响其人际关系与生活的能力。这些患者很可能发生跌倒或坠床、走失、误吸、误服、烫伤等。

10分钟画钟测试早期痴呆

王敏健表示，很少有患者本人及家属因为察觉到的“有智力问题”而主动去医院就诊。更多的是在患者出现了较为明显的精神行为症状以及出门后走失等情况，才被家人送到医院就诊。此时病情实际上已经比较严重了。

所以，认知功能筛查是诊断失智的第一步，方法也比较简单，要求患者在白纸上独立画一个钟表盘，并用表针标出指定时间的位置（例如8点25分，9点10分等），并要求受检老人在10分钟内完成。

研究表明，画钟试验诊断早期老年痴呆症的敏感性在80%～90%之间。王敏健表示，不管是什么文化程度，只要能够听懂简单的提示语，都能按要求画出钟来。假如一个智力正常的老年人画不出一个完整的钟，他的认知水平肯定是下降了。

受访专家/广州市第一人民医院老年神经内科主任医师 王敏健

记者 张华 通讯员 黄月星 邓思平

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将数字安放在正确的位置 1

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将指针安放在正确的位置 1

说明：此测试最高4分。4分表明认知水平正常；3分表明认知水平轻度下降；0-2分则表明认知水平明显下降。