“三高”人群注意了： 血管受损，听力下降

李阿姨六十多岁了，除了血压有时偏高外，身体的其他方面都还算健康，这段时间以来，她总觉得自己的耳朵嗡嗡作响，开始以为是吃了太多“热气上火”的东西造成的，但喝了几天凉茶后，耳边嗡嗡的声音似乎也没有消失，反而更严重了，两只耳朵像被什么东西堵塞住了，有时声音小点她听起来都觉得特别费劲。

“难道自己就开始耳背了？”后来李阿姨去医院耳鼻喉科检查，医生经过检查后，发现李阿姨耳朵问题，竟是跟她的高血压有关，这个结果让她纳闷了：耳朵问题怎么就跟高血压扯上关系了呢？

广东省妇幼保健院耳鼻喉科主任医师麦飞说，造成老年人听力减退的原因，除了跟年龄的增长，器官慢慢退化有关外，它也跟老年人的心脑血管疾病有着密切的关系。这是因为，当发生心脑血管疾病时，它可通过改变组织器官的血液循环而影响其功能的正常发挥，比如老年人常有的“三高”问题：当身体出现有高血压、高血脂等问题时，可致使血流减缓、血液黏稠、血流供应受阻等，再加上内耳动脉非常细小，而且又无侧支循环，简单讲就是给耳朵听细胞提供营养的就只有一根血管。所以，一旦内耳微循环血流出现障碍了，这种缺血缺氧的状态长时间持续而又得不到纠正时，就可导致内耳组织发生病变而引起听觉神经受损，从而出现不同程度的耳鸣、耳闷、听力下降等问题。

所以，对于有心脑血管疾病的老年人来说，更应该注重保护好自己的听力。麦飞认为，首先积极控制好自己的血压、血脂，在积极遵医嘱进行药物治疗的同时，还应注意少吃高脂肪、高胆固醇食物，饮食上以清淡、营养均衡为主。

其次，减少对耳朵伤害的行为，比如经常掏耳朵、长时间在高分贝噪音环境下、使用耳毒性药物如抗生素、链霉素、庆大霉素等，均容易损伤耳朵，造成耳朵听力下降，应尽量避免。

在平时，还可以做一些保健，比如耳部按摩，因为耳部有很多的经络穴位，常按摩的话可以促进内耳血液循环，有助于耳朵保健。如双手分别放在两耳根部，拇指和中指分开置于耳前及耳后，然后从耳垂开始，先揉揉耳垂，再夹着耳朵用一定的力度向上推，并紧贴耳廓，直到耳尖，如此反复数次。

另外，听力也会跟情绪有关。如果情绪突然起伏，如暴怒等，或一段时间压力过大，精神过于紧张、疲劳，也可引起内耳的血液循环障碍而导致内耳损伤，因此，老年人也应学会控制情绪，保持平和的心态，同时注意休息，保证充足的睡眠。

最后专家提醒，如出现耳鸣、听力骤降、耳朵有被堵塞或进水感等耳部异常时，应及早就诊，以查明原因后能给予及时有效的措施。否则，拖得时间越久，治疗效果就越差，甚至有可能还会造成永久性听力损伤。(记者 张华 通讯员 林惠芳)