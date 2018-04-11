春天开背 赶走一身“湿”气

受访专家/广东省中医院大院传统疗法科主任、教授 陈秀华

“春天开背，能活百岁”。广东省中医院大院传统疗法科主任陈秀华教授指出，开背，能疏通经络，利湿排浊，祛病延年。因为身体内积聚了一个冬天的毒素、淤浊等，在这个季节是最好排出的时候。

为何春天适合开背呢？

陈秀华解释，春季万物更新，阳气萌动，生发的阳气对全年的养生活动起着至关重要的作用。而且春为四季之首，人体在经过夏长、秋收、冬藏三个季节后，体内已蓄积较多元气，只有顺应春生的特性推陈出新、畅发生机，保护体内的阳气，使之不断充沛、旺盛，才能保证一年的良好精神状态。

什么是开背？即是以人体背部督脉、膀胱经为主，通过刮痧、拔罐、平衡火罐、按摩、药蒸等疗法，畅通身体气机、升发阳气、行气排湿、活血通络，以达到祛病保健之效果。

陈秀华解释，背部督脉为“阳脉之海”，总督一身之阳经；膀胱经上则有人体五脏六腑相对应的俞穴，这些俞穴是运行气血、联络五脏六腑的通路，适当刺激之可以起到振奋五脏六腑阳气的作用。因此，开背不失为春天顺应时气，除疾养生的一个合适选择。

开背都有哪些方法呢？

●刮痧疗法

刮痧疗法，是以中医皮部理论为基础，在中医的经络学说和整体观念指导下进行的，运用刮痧板（牛角、玉石、砭石等）在皮肤相关部位刮拭，以达到疏通经络、活血化瘀之目的。

陈秀华教授介绍，刮痧运用手法刺激经络，充分发挥营卫之气的作用，使局部皮肤发红充血，从而起到疏通经络、醒神救厥、清热解毒、祛风解表、行气止痛等效用，从而达到扶正祛邪，防病治病的作用。

自己在家刮痧，这些细节要懂

陈秀华教授提醒，刮痧时刮痧板要蘸取刮痧油，常与皮肤成45度-90度角，刮痧顺序一般是由上而下，或由背部督脉中间向两侧刮，或每次都由内向外，单方向刮。刮痧时间一般每个部位刮3-5分钟，最长不超20分钟。对于一些不出痧或出痧少的人，不可强求出痧，以感到舒服为原则。

刮痧疗法的适用范围比较广，除有出血倾向和过于虚弱的体质外，其他体质都适合运用此疗法，且其入门是非常容易的，适合家庭保健，但要注意以下两点：

1、一定要配合使用润滑剂，比如清水、甘油、刮痧油、精油等，有润滑作用，可减轻刮痧过程中的疼痛、预防感染；倘若含中药成分，有活血化瘀功效就更好。

2、刮痧时要背着风，出痧后30分钟以内，忌洗凉水澡，因为刮痧使毛孔玄府开放，容易被风邪、寒邪入侵。

刮痧并非越黑越有效

刮痧时，汗孔开泄，消耗正气。为有利于扶正祛邪，或祛邪而不损正气，故治疗时间一般限制在25分钟之内，每次宜治疗一种病症。如采用泻刮手法超过25分钟时，正气消耗过多，会出现疲劳反应。

陈秀华提醒，刮痧并非越痛越有效、越黑越有效，具体的操作要看病情的轻重缓急而定。痧斑退了以后，才可以进行第二次刮痧，并非越频繁越好。

提醒：刮痧疗法的禁忌证

1、孕妇的腹部、腰骶部，妇女的乳头及皮肤病变处禁刮。

2、白血病、血小板少者慎刮。

3、心脏病出现心力衰竭者、肾衰竭者、肝硬化腹水、全身重度浮肿者禁刮。

4、空腹、过度疲劳、大出血后体质比较虚弱者忌刮。

5、化脓性炎症、渗液溃烂的局部皮肤表面（如湿疹、疱疹、疔、疖、痈、疮等病症），以及传染性皮肤病的病变局部禁刮，可在皮损处周围刮拭。

●中药熏蒸

中药熏蒸疗法又称“汽浴疗法”，是利用药物加水煮沸后所产生的药蒸汽熏蒸患处，以治疗疾病的一种方法。它可以起到疏通气血、活血化瘀、祛风除湿的功效，是一种有效的外治方法。中药熏蒸通过热、药双重作用而起效，温热作用能疏松腠理，开放汗孔，活血通经，松弛痉挛的肌筋。

陈秀华教授称，熏蒸治疗对偏头痛、睡眠障碍、抑郁症、焦虑症、颈椎病、腰椎间盘突出症等有效，还非常适合慢性疲劳综合征、亚健康人群。中药熏蒸疗法根据熏蒸部位，可分为全身熏蒸和局部熏蒸。根据中医辨证施治原则，针对不同疾病不同分型辨证论治，应配制相应不同的中药，以4～8味为宜。

“中药熏蒸除了可以在医院做仪器外，也可以在家用浴缸、浴桶熏蒸。”陈秀华教授称，“最好先让医生根据自己的体质，开具相应的中药材，方可达到效果。”要提醒的是，在家浸泡时，药液温度适宜，水温不宜太高，以免烫伤，一般以38℃-42℃为宜。糖尿病病人温度以操作者感觉为主，谨防烫伤病人。

如果有恶心、呕吐、胸闷、气促、心跳加快等不适时，即停止熏蒸，熏蒸过程中应适当饮水。

提醒：中药熏蒸禁忌证

高血压、心绞痛、急性脑出血、急慢性心功能不全等。

●拔罐疗法

拔罐疗法，是一种以杯罐为工具，借热力排去罐内的空气产生负压，使其吸着于皮肤，造成郁血现象的一种疗法。这种疗法可以疏通经络、祛湿排浊、行气活血、消肿止痛、拔毒泻热，具有解除疲劳、增强体质的功能，从而达到扶正祛邪、治愈疾病的目的。适用于外感，痹症等多种疾病，或经络气血阻滞日久、筋脉肌肉失养等病症。

拔火罐需专人操作

拔罐器可自行在家操作

拔罐分为火罐和气罐，拔火罐一定要在正规医疗机构找专人操作，因为拔火罐在操作上要求一定的技巧，一旦操作不当，很容易造成皮肤烧伤，也易引发火灾等意外事故，故并不建议自行拔火罐。

家庭保健使用拔罐疗法，建议使用“拔罐器”，虽然效果不及火罐好，但安全系数较高，而且简单易操作，适合家庭保健。

平衡火罐最适合开背

但只能由专人操作

平衡火罐是最适合开背的方法之一。陈秀华教授解释，该疗法在火罐疗法的基础上自1984年起应用于临床，手法由当初的三种发展到现如今有十余种（推罐、闪罐、擦罐、振罐、抖罐、弹罐、摩罐、摇罐、留罐等），视具体情况采取不同的手法。

平衡火罐与平时我们所说的拔火罐不仅是手法上不同。两者均可有效激发经气，疏通经络使各经脉气血运行通畅，反射性地引起中枢神经向应激态转变，而平衡火罐则专门从背部经络入手，通过良性刺激及火罐的温热效应，从肺俞至膀胱俞，调节五脏六腑的气血；尤其能令足太阳膀胱经的经络疏通、祛湿排毒，不但可以祛除身体的湿浊瘀毒，还可以促进代谢，舒筋通络；在人体颈背腰足太阳膀胱经上拔罐，起到调节和缓解机体疲劳，改善睡眠、疏肝理气、利湿通络、调和阴阳的功效，可治疗颈肩腰腿痛和慢性疲劳综合征等亚健康症状。

拔罐后半天不可以洗澡

无论采用哪种拔罐治疗后，皮肤表面会出现红、紫、黑斑或黑疱的现象，称为“出痧”。这是一种正常反应，通常“痧斑”数日后可自行消失，不需作特殊处理。一般实证、表证、热证较容易出痧，疗效还与出痧的多少有关。

拔罐疗法的适用范围也相对比较广，除有出血倾向和过于虚弱的体质外，其他体质都适合运用此疗法，但要注意体质虚弱的、免疫力低下的、年龄比较大的，拔的时候要慎重，且时间不能太长，力度不能太大；如果病情比较轻，没必要长时间、大力度地拔。

拔罐时千万不能对着空调或风扇风口，宜避风寒，以防风邪入侵。拔罐之后，要注意拔罐部位的保暖，不能受凉。拔完罐，半天之内不能洗澡冲凉。因为拔完罐后，毛孔玄府开放，容易被风邪、寒邪入侵。

提醒：拔罐疗法的禁忌证

1、 有出血倾向的疾病，如白血病、血小板减少等慎用。

2、 极度虚弱者、老年人、久病者、消瘦者最好慎用此法。

3、 醉酒、过饥、过饱、过渴、过度疲劳者也不适合做平衡火罐。

4、 皮肤高度过敏者，或溃疡、破损者要禁用。

Tips

专家称，拔罐后最好能配祛湿汤

山药茨实薏米排骨汤

材料：怀山药15 克、茨实15 克、炒薏米15 克、炒扁豆15 克、北芪12 克、白术10 克、猪排骨200 克

做法：先用水浸泡怀山药，以去掉硫磺之味。扁豆、薏米用锅炒至微黄，猪排骨洗净血污并斩件，茨实、北芪、白术用清水洗净，然后将全部用料放进汤煲内，用中火煲1个半小时，调味即可。

功效：有健脾醒胃、祛湿、抗疲劳作用，对于脾虚湿重、精神不振者尤宜。

薏米赤小豆陈皮汤

材料：薏米300克、赤小豆100克、陈皮10克、红糖50克

做法：将洗干净的薏米和赤小豆、陈皮分开用水泡1个小时左右；将所有泡好的豆类连水一起放入高压锅里，加入红糖，然后调整到豆类档，静待40分钟即可。

功效：有清热祛湿、利水消肿、消食减肥之功效，对于中老年肥胖湿热人群尤为适宜。（记者 余燕红 通讯员 李佩琪 张荷）