人工耳蜗也纳入广州医保支付范围

人工耳蜗纳入广州医保统筹基金支付范围，最高可报销7.6万元。近日，广州市人社局印发《关于将人工耳蜗纳入广州市社会医疗保险统筹基金支付范围的通知》（下简称《通知》），并将于6月起实施。《通知》明确参保人住院治疗发生的符合规定的人工耳蜗费用，按不高于76000元（含76000元）的标准纳入统筹基金支付范围。

据统计，目前我国有117万聋儿，其中七岁以下的聋儿有80多万。然而，高昂的人工耳蜗费用让不少家庭望而却步。据统计，全国有2780万聋人，其中约20%有望植入人工耳蜗，但目前只有约8万人装了人工耳蜗。

根据《通知》，参保人住院治疗发生的符合规定的人工耳蜗费用，按不高于76000元（含76000元）的标准纳入市医保统筹基金支付范围。低于76000元的，按实际价格纳入支付范围。超出76000元的费用，由参保人自行承担。

医保统筹基金支付范围内的人工耳蜗费用，由个人按比例先自付后纳入医保基本医疗费用。个人先自付比例按广州市社会医疗保险政策执行。

纳入医保统筹基金支付范围的人工耳蜗费用应当同时满足以下条件：

●双耳重度或极重度感音神经性聋患者；

●7周岁以下的语前聋患者或经听力语言康复后有一定听力言语基础的18周岁以下语前聋患者。

据了解，目前国产人工耳蜗单只要六七万元，进口人工耳蜗要10万元以上。根据广东省人社厅发布的通知，人工耳蜗列入基本医疗保险基金支付部分费用的医用材料类项目，该通知从2018年1月1日起已经开始实施，有效期五年。（记者周聪）