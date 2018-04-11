深圳HPV疫苗昨起纳入医保支付

昨日起，深圳将HPV疫苗纳入医保支付。记者获悉，目前深圳HPV二价疫苗供应充足，而四价疫苗与全国其他许多城市一样出现了紧缺的现象。深圳相关预防接种专家判断四价疫苗紧缺现象预计短期内难以缓解，而二价疫苗供应相对充足，在发挥预防接种效果上还可以起到更大作用，建议不要过分追求价数越高越好。

两个月后可刷医保卡支付

从昨日起，深圳医保个人账户支付范围新增8种新疫苗，其中包括4价人乳头瘤病毒疫苗和2价人乳头瘤病毒疫苗，也就是俗称的宫颈癌二价和四价疫苗。按照深圳公布的2017年在岗职工平均工资计算，深圳基本医保参保人若个人账户积累额超过4488元的，超过部分可为本人及其已参加深圳基本医疗保险的配偶和直系亲属支付该疫苗的费用。昨日，在深圳市罗湖中医院成人疫苗接种门诊，就有市民前来咨询用医保卡预约HPV疫苗，注射疫苗的护士回应说目前还无法刷医保卡支付该费用。

深圳市罗湖中医院成人预防接种门诊是深圳全市最早接种HPV二价、四价疫苗的医疗机构，且是罗湖区HPV四价疫苗的唯一接种点。该院医保办邢主任告诉广州日报全媒体记者，门诊部去年就有申请医保记账，目前信息系统尚在完善建设当中，还需要通过社保局验收等程序，预计尚需两个月时间。

深圳基本医疗保险根据缴费及对应待遇，分设一档、二档和三档。据介绍，截至去年10月31日，深圳市医保参保人数达到1378.85万人。其中一档、二档、三档参保人数分别为426.92万人、567.89万人、384.05万人。

据了解，仅一档参保人员有个人账户。邢主任向记者解释说，“如果该人士个人账户积累有1万元，那意味着疫苗的费用可全部由个人账户支付。如果只有5000元，那么个人账户可支付512元，剩余的费用需现金支付。”

深圳市人社局相关负责人表示，预防接种生物制品品种纳入医疗保险个人账户支付范围，有助于减轻参保人自费支付疫苗费用的经济负担，同时有助于提升深圳参保人的预防保健意识。

预计四价疫苗短期内会紧缺

去年10月下旬，深圳本地开始接种HPV二价疫苗，其适用于9岁～25岁的女性群体。而今年1月下旬，适用于20岁～45岁的女性群体的HPV四价疫苗也可在深圳接种。罗湖区中医院成人预防接种门诊主任汪武新接受本报全媒体记者采访时表示，由于近年来加大了相关健康知识的科学普及，大众对于二价疫苗和四价疫苗的认识已经有所修正，不再一味追求越高价的疫苗。

他介绍，目前深圳本市二价疫苗由于适应年龄相对较窄，货源供应充分，疫苗接种也稳步推进，如果市民提前预约可按时前来接种。在二价疫苗接种者中目前学生占一半比例。

而由于适应年龄范围较广，HPV四价疫苗受到关注度也较高，在全国均出现紧缺的现象。汪武新介绍，从1月22日启动四价疫苗接种以来，截至目前门诊部已经接种了近3000针次,仍有约1万人在预约等待接种。他介绍，目前门诊部一直都延续提供HPV四价疫苗的接种服务，这在深圳各接种点也是少有的。

“之所以持续，是由于我们对每日接种人数控制在50人左右。目前第二针接种刚开始，预计4月四价疫苗的供应可以保证。但如果第一针、第二针、第三针的接种同时存在，预计疫苗供应就会比较紧张。”汪武新表示，他本人预测到5月四价疫苗供应会相对紧张，到7月有可能会出现断苗情况。

记者也昨日致电深圳多家疫苗接种点，或表示目前无四价疫苗，或表示需要排队等候。美中宜和深圳医院的客服人员周日告诉记者，目前医院只有12针四价疫苗，到医院可直接接种，但由于数量紧张建议来之前仍需确认针剂。

据悉，目前内地获批上市的四价宫颈癌疫苗是由智飞生物独家代理美国默沙东的四价佳达修，疫苗于去年5月正式获批，并陆续在内地各地方中标。各地区的接种点也在年关前后陆续开始提供接种服务。汪武新判断说，除非与生产单位签订新的补充协议增加内地的疫苗货量供给，否则靠地区调控来解决四价疫苗紧张情况在今年内很难得到缓解。

汪武新表示，目前二价疫苗供应相对充足，在发挥预防接种效果上还可以起到更大作用，也建议不要过分追求价数越高越好。

呼吁深圳率先推行经济补助

据了解，目前HPV二价疫苗按照国家相关规定针对的接种年龄为9~25岁，要分三次注射半年完成，总价为1740元（每次注射费用25元，实际共1815元）。而HPV四价疫苗适用于20~45岁的女性群体，单支疫苗的价格是823元，全程接种3针次，共计2469元。

广州日报全媒体记者了解到，多方人士建议针对部分人群通过财政补助等方式降低疫苗成本。在今年的深圳市政协六届四次会议上，深圳市政协委员、深圳医管中心副主任林汉城等人就递交提案建议向全市初、高中女生推广接种HPV疫苗，以保护女性健康减少疾病负担。具体建议是对符合接种条件的初一女生进行全面自愿免费接种HPV疫苗，费用均由财政支出；对符合接种条件的初二到高三女生进行自愿接种，费用由财政支出30%，有医保者医保支付剩余40%，自费支付30%；无医保者自费70%。

亚太地区子宫颈癌防治研究知名专家、深圳市“三名工程”子宫颈癌防治研究引进团队学科带头人——中国医学科学院肿瘤医院乔友林教授在深圳接受采访时就建议深圳可在中小学生中推广疫苗接种。他当时表示，深圳可借鉴国外的做法，对接种人群家庭的经济能力进行评估，分层给予经济补助；同时由政府统一采购疫苗，保证疫苗的质量和价格，大大降低疫苗的成本。

“如果能在疫苗接种方面进行经济补助，哪怕是免一针的单也好，有助于降低接种带来的经济负担。让更多经济条件不佳却同样需要预防保健的女性群体能够得到及时的健康保护。作为经济发达城市，如果深圳能率先推进，会具有示范效应。”汪武新说。（记者鲍文娟）