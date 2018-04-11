“有时候面对疾病，就像谈一场恋爱一样，需要经历相识、相知，才能走到相伴相随”——一句生动的话，揭开一场有关帕金森病采访的序幕。解放军总医院老年神经科主任王振福告诉记者，全球超过30%的帕金森病患者在中国。然而国内一项调研显示，超过九成公众对帕金森病认识不足。目前，帕金森病主要治疗手段有药物和手术。但是，由于科普教育的不足，部分患者陷入了治疗误区。

漏诊误诊率较高 加强科普很重要

王振福介绍，帕金森病是由于大脑黑质多巴胺（DA）神经元的病变引起多巴胺分泌减少导致，多见于中老年人，年龄越大，患病风险越高。中国帕金森病发病率为1.7%，有超过300万患者，占全球患者总数的3成以上。

令人担忧的是，我国帕金森病诊治领域，存在就诊不及时、延误诊断率高、治疗率低的现实问题。

据中华医学会神经病学分会帕金森病及运动障碍学组组长陈海波介绍，为提升公众对帕金森病的认知和基层医生的帕金森病诊疗水平，中华医学会神经病学分会帕金森病及运动障碍学组、中国医师协会神经内科医师分会帕金森及运动功能障碍学组联合美敦力发起了为期5年的“拥抱郁金香”项目。截至目前，该项目已在全国17个城市开展20余场专业培训，并在30个省（区、市）举办患者关爱行动，从治疗用药和规范诊疗流程等方面入手提高医师诊疗水平，帮助患者尽早接受规范化治疗。

及时诊治至关重要 外科手段莫忽视

“帕金森病患者如能早期发现并及时通过药物或手术进行干预，基本上能过上基本正常的生活。”首都医科大学宣武医院功能神经外科副主任胡永生强调，“不能等到帕金森病已经严重影响生活质量才进行治疗。一旦确诊，如处于早期，应及时开始药物治疗，以延缓症状进展，可以获得较好的生活质量；如处于中晚期，就需要进行脑起搏器治疗手术，从而最大限度地控制症状，提高生活质量”。

胡永生介绍，脑起搏器通过植入大脑中的细微电极发射电脉冲刺激脑内核团控制帕金森病症状,改善帕金森病患者的动作迟缓、肌肉僵直及（或）震颤症状。当帕金森疾病进展到4年左右，药物疗效明显下降、药物副作用增大或有严重的异动症状出现时，是进行脑起搏器治疗手术的最佳时机。