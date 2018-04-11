安吉破获一起特大销售假药械案

日前，浙江省安吉县食品药品监管局联合县公安局查获一起销售微整形类假药械案。

2017年年底，安吉县食药监局稽查大队接到举报材料，称县城某美容馆违法给顾客注射肉毒素和玻尿酸等。接报后，该局稽查大队组织执法人员进行暗访调查。

依据举报材料和前期排查掌握的线索，2018年1月5日下午，安吉县食药监局执法人员联合县公安局食药环大队执法人员，对涉案美容馆开展突击联合执法检查，发现该店在未取得医疗机构资质和医师资质的情况下，违法给顾客注射肉毒素和玻尿酸，并当场查获韩国产“MEDITOXIN”美白针1盒和“Neuramis”玻尿酸5支。据犯罪嫌疑人童某、翁某、周某3人交代，自2017年8月以来，她们利用微信交易、快递运送的方式从“上家”江苏省盐城孙某处，以200元~300元不等的价格多次购进肉毒素、玻尿酸、美白针等，再以每支1300元~1500元价格卖给顾客并提供微整形服务，涉案金额26万余元，从中非法获利20万余元。当日，安吉县食药监局对案件进行了立案，并将案件移送安吉县公安局。

接到移送案件后，安吉县公安局食药环大队成立了专案组，根据犯罪嫌疑人童某等人的供述，通过为期两个月的缜密侦查和深度挖掘，发现了以犯罪嫌疑人孙某、范某、翁某、陈某等人为首的专门从事销售肉毒素、玻尿酸、美白针、减肥药等假药械的犯罪团伙。

2018年3月10日，安吉县食药监局稽查大队执法人员联合县公安局食药环大队执法人员兵分两路，同步在安徽合肥、江苏盐城开展集中收网行动，在当地警方的配合下，先后将孙某、范某、翁某、陈某4名犯罪嫌疑人抓获，捣毁制售窝点6个，涉案金额1100余万元。

目前，7名犯罪嫌疑人已被公安机关采取刑事强制措施，案件还在进一步调查审理中。

（潘柏林 陈文军）