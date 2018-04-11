东莞看家庭医生 可优先就诊

家庭医生服务作为东莞促进分级诊疗、增强群众获得感的重要举措，受到很多人的欢迎。

而推广家庭医生是否一味追求“签约率”就可以了？对此，东莞市卫生计生局相关负责人表示，目前《东莞市推进家庭医生签约服务制度的实施方案》正在征求意见，强调东莞追求的是优质的服务，是看得见的实惠，要让家庭医生真正走入市民家里，成为大家健康的守护神。

力争到2020年服务全覆盖

加快推进家庭医生签约服务工作，重点在签约服务的方式、内容、收付费、绩效考核、激励机制等方面实现突破，要在全市范围内基本建立目标明确、内容清晰、服务规范、政策配套的家庭医生签约服务制度。

记者看到，《东莞市推进家庭医生签约服务制度的实施方案》（以下简称《方案》）中提出，今年，东莞家庭医生签约服务覆盖率会达40%以上，并且逐步扩大健康管理包、个性化服务包以及重点人群签约服务覆盖率，提高居民健康水平；到2020年，力争将签约服务扩大到全人群，形成长期稳定的契约服务关系，基本实现家庭医生签约服务制度的全覆盖。

其中，以家庭为单位，居民可以自愿选择一个家庭医生团队签订服务协议，《方案》鼓励和引导居民就近签约。而提供服务的家庭医生团队主要由家庭医生、社区护士和公共卫生医师（含助理公共卫生医师）等组成，今后，还将逐步实现每个家庭医生团队都有能够提供中医药服务的医师。

签约居民可享多项“优先”

东莞家庭医生服务实惠不少。签约后，家庭医生不仅能为签约居民制定健康管理计划，还接受签约居民就诊预约，为其提供基本诊疗和护理服务。提供区域内各医院和医学专科的转介、分诊服务，并建立会诊通道等。

签约居民在约定时段至签约家庭医生处就诊，可享受“两项便捷服务”——优先就诊服务、优先转诊服务。各专科和综合医院将要主动对接家庭医生转诊服务，通过给予家庭医生团队一定比例的专家号源、预约服务、预留床位等方式，为转诊患者建立绿色转诊通道。

而在医院，由家庭医生预约分诊至专科或综合医院的签约患者享有“四项优先服务”（优先预约专家门诊、优先安排就诊、优先安排辅助检查、优先安排住院服务）。对于住院的签约患者，家庭医生可到收治医院病区与主管医生共同查房，共同做好下转康复治疗和出院随访工作。

“对家庭医生服务，我们追求的就是优质的服务，是看得见的实惠，真正让家庭医生走入东莞市民家里，成为健康的守护神。”东莞市卫生计生局负责人说，“只有老百姓切实体会到家庭医生服务的好处才行。”

多举措增强服务吸引力

家庭医生服务尽管已经推广多年，但仍有不少市民对此不了解。为此，《方案》中提出，将探索社区卫生服务机构与专科或综合医院慢性病用药的衔接机制，对慢性病签约居民，实施一次可开具治疗性药物1~2个月的长处方政策。

此外，医保支付的引导作用也能将居民吸引在基层。《方案》提出，将实行差异化的医保支付政策，对履约情况良好的参保签约居民，在定点社区卫生服务机构就诊的基本医疗保险普通门诊报销比例由70%提高至75%，增强签约服务吸引力。

《方案》还提出，今后的家庭医生签约服务将实行分类签约、有偿签约、差别化签约。“按照不同人群需求，分期分批制定相应的家庭医生签约服务包”。市卫生计生局有关负责人介绍，现阶段根据各社区卫生服务机构的服务能力和群众需求，家庭医生签约服务包分为普惠包（免费）、健康管理包和个性化服务包三种类型。

签约居民可视自身需求自愿选择签约相应类型服务包，家庭医生团队按约定的项目内容和年服务频次进行服务，并根据签约服务人数按签约周期收取服务费用。（记者汪万里）