坚果还是选原味的 加盐糖“哈喇味”能被掩盖

盐焗杏仁、油炸花生、奶油腰果、绿茶瓜子……如今，市场上坚果种类繁多、口味不一，让消费者挑花了眼，该如何选择呢？

坚果一般分为两大类：一是树坚果，如杏仁、松子、榛子、腰果、核桃、板栗、白果（银杏）、开心果等；二是种子，如葵花子、南瓜子、西瓜子等。

很多坚果，如花生、核桃、栗子等，煮熟或者直接吃即可。但目前市场上的很多坚果，经过烤制、油炸和调味处理，不但维生素含量明显下降，蛋白质的利用率也会下降，维生素E和必需脂肪酸也会有损失。同时，盐和糖的含量大大增加。中国疾病预防控制中心营养与健康所检测发现：炒制花生仁的钠（盐）含量是生花生仁的100多倍，而炒制葵花子的钠（盐）含量是生葵花子的240多倍。还有一点值得注意，坚果商贩一般不舍得把变质的坚果扔掉，可能通过加入大量盐、花椒、大料、糖精、香精等进行调味，掩盖“哈喇味”，因此变质坚果常常隐藏在咸味、奶油味等调味坚果中。

建议大家尽量买没经过处理的原味坚果，或者只是经过轻微烤制的坚果。此外，还要仔细挑，做到以下几点：一看，选择表面没有虫蛀、斑点，颗粒饱满，外壳有光泽的；二摸，手感不黏不潮，捏起来紧实的；三闻，选择带有自然坚果香气、没有异味的。▲