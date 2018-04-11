木耳香菇放两年 鱼干虾米六个月 干货也有保质期

在很多人眼中，木耳、香菇等干货水分含量很低，保存方便，不用担心变质。事实并非如此，干货也有保质期，并且不同种类的保质期也有所差异。

木耳、香菇、银耳等菌类，海带、紫菜等植物海货，笋干、干豆角等蔬菜，它们的共同特点是：蛋白质含量低，只要水分含量足够低，不会引起细菌的大量繁殖；脂肪含量也较低，不会因为油脂的氧化酸败导致出现哈喇味等让人不愉快气味。但这类干货在储存过程中，维生素等营养物质会被缓慢氧化，因此需放入密封袋或密封罐中保存，无氧环境可延缓氧化反应，并有助防止吸潮变质。木耳、紫菜、干豆角等在阴凉通风干燥的环境中存放即可，不需要放入冰箱，保质期可达两年。

腊肉、腊肠等肉制品蛋白质含量丰富，如果制作时加盐少，容易引起微生物的繁殖，轻则营养价值与感官品质下降，重者食用后可引起食物中毒。这类干货最好切块后放入冰箱冷冻保存，随吃随取，保质期为一年。

鱼干、虾米、牡蛎干等海产类干货也富含蛋白质，如果保存不当，容易导致细菌大量繁殖；这类干货还富含不饱和脂肪酸，容易发生氧化酸败，出现哈喇味，造成营养价值下降。鱼干、虾米等最好放入保鲜盒后再冷冻保存，保质期一般为半年。

需要提醒的是，购买干货最好选择带有包装的产品。因为这类产品不但有生产日期、保质期、生产厂家等信息，可判断剩余保存时间，原料来源、产品品质等也更有保证。散装干货无生产日期和生产厂家，无法判断储存时间，且在运输、销售过程中更容易被致病菌污染。

干货虽然保质期相对较长，但最好也现买现吃。需要提醒的是，干货是否变质，通过肉眼往往很难判断，吃前最好先闻一闻。若发现植物类干货有霉味，说明发生了霉变；海产类干货有氨味、哈喇味等，说明蛋白质在微生物作用下发生了分解，油脂发生了氧化酸败，出现这些现象就不要再食用了。▲