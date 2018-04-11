孩子皮肤更容易招病 五个问题要避免

开栏的话：孩子生病，太胖或太瘦，遭受意外伤害，出现心理问题，牵动着全家人的心。本期起，本版开设“儿科主任谈保健”栏目，请权威专家针对孩子常见的健康问题，给出科学指导和建议。第一期特邀首都儿科研究所附属儿童医院皮肤科主任医师刘晓雁为家长们讲解，如何正确护理孩子皮肤，减少皮肤病。

孩子皮肤更容易招病

表皮厚度只有成人的1/3

家长只有充分了解孩子皮肤特点，才能更好地进行护理。

婴幼儿身体各器官发育不完善，皮肤娇嫩，总脂质、皮脂腺脂质含量以及调节水的能力都低于成年人，对有害物质、外界刺激、感染因素和过敏物质反应更强烈。新生儿、早产儿皮肤厚度只有成人表皮的1/10，稍微大点的婴儿仅为成人的1/3。孩子皮肤薄会带来很多问题，比如对外界温度、干湿度敏感，皮肤抗摩檫力和抗病能力差，易受刺激。而且，孩子属于敏感型肌肤，屏障功能差，非常容易出现湿疹、痱子等皮肤问题，被蚊虫叮咬后会产生强烈反应。▲

五个问题要避免

孩子得了皮肤病，家长着急上火，内服外用药物齐上阵，但护理过程中仍存在不少问题。

问题1：孩子皮肤娇嫩，不用擦护肤乳。这个观念是错误的。孩子皮肤娇嫩、薄、保湿能力差、缺油缺水。为了增加屏障功能和耐受力，最好的办法是在干燥季节多抹护肤乳，增加油和水，抵御皮肤病发生、发展。特别是冬季，做好保湿能减少60%的皮肤病。

问题2：得了皮肤病就得多洗澡。勤洗澡、接触水是非常好的润肤方法，能有效解决皮肤瘙痒问题，减少感染。但洗澡方式要注意，夏天有条件可每天给孩子洗澡，冬季和春秋季节一周洗1~2次；有皮肤病的孩子洗澡时间不宜超过10分钟，严重皮肤病不要超过5分钟；少用沐浴乳，一周最多使用一两次，否则容易刺激患处；水温不宜过高，控制在36℃~39℃最合适。

问题3：大人把自己的防晒霜给孩子用。家长给孩子防晒的出发点是好的，但让孩子使用成人防晒霜不合适。因为成人使用的多为化学防晒用品，孩子适合物理防晒，能减少刺激皮肤。如果使用化学防晒用品，其中的成分会刺激孩子皮肤，引起问题。

问题4：怕依赖，不用激素类药膏。激素类药膏是治疗湿疹的首选。很多人谈激素色变，主要担心使用后可能引起皮肤萎缩、色素改变，甚至诱发毛囊炎、真菌感染，但这些不良反应都是在长期、大剂量、不合理使用等情况下造成的，只要在医生指导下，针对病情、皮损部位、年龄，合理选择不同强度的激素类药膏，既可发挥抗炎、抗过敏作用，又能避免不良反应。因此，孩子湿疹严重时可使用激素类药膏，轻度湿疹可单独使用非激素药膏。只要在医生指导下，一周不超过20克，同一部位、同一浓度，不要连续使用超过两周就安全。

问题5：孩子皮肤褶皱处淹了，用纸巾垫上或者擦大量爽身粉。这两种方法暂时是可以的，但要解决问题要先从生活环境入手。冬季室温应控制在18℃~24℃，夏季为20℃~26℃，保证通风良好，有利于汗液蒸发，不要给孩子穿得太多，要穿纯棉、透气、吸汗好的衣服；如果皮肤已经淹了（又称间擦皮炎），可用弱效激素类药膏帮助恢复，如果有破溃，可涂抹消炎药膏防止感染，不及时处理可能引发细菌感染、黄水疮、真菌感染。▲

五种皮肤病高发

皮肤病种类达2000多种，但对孩子来说，5种皮肤病最高发。

1.湿疹。湿疹是由多种内外因素引起、瘙痒剧烈的一种皮肤炎症反应。典型表现为皮肤发红、起丘疹，表面粗糙、脱屑，伴有渗出、结痂。孩子皮肤娇嫩，一旦屏障受损，外界的轻微刺激极易导致皮肤发红，同时保水能力丧失导致干燥脱屑，真皮浅层血管扩张，发生皮肤炎症反应。

不过，婴幼儿皮肤仍处于发育阶段，家长不用着急，随着年龄增长，症状会自然减轻、消退，过渡到正常皮肤。如果孩子得了湿疹，一要在医生指导下调整生活环境，二要合理用药，情况减轻后无需再用药。

2.虫咬皮炎。也称丘疹性荨麻疹，是夏季发病率较高的皮肤病，主要是由于昆虫叮咬引起的过敏性皮肤病。建议家长少带孩子去花草地、潮湿的地方玩，家里关好纱窗、纱门，适当驱蚊。如果孩子被叮咬了，最简单的方法是用莫匹罗星软膏加上艾洛松或尤卓尔，按照1:1比例混合，涂抹两三天即可，或使用炉甘石洗剂、儿童可用的蚊虫叮咬水。

3.痱子。天气闷热潮湿时，孩子特别容易起痱子。要保持室内温度舒适凉爽、通风良好，不要对空调避之不及。如果孩子起痱子也别担心，可使用痱子水、痱子粉，严重时按照湿疹治疗即可。

4.黄水疮。如果孩子皮肤出现多处破溃、出水，且迅速蔓延，要注意可能是黄水疮。要尽早涂抹抗生素软膏，比如莫匹罗星软膏、夫西地松软膏等，连续5~7天、每天涂抹2~3次。如果孩子皮肤周围出现严重红肿，伴有发烧，要及时就诊。

5.晒伤。孩子皮肤娇嫩、色素含量少，不禁晒。若长时间暴露在阳光下会引发日晒伤或日光性皮炎，表现为皮肤上出现红斑、晒斑、肿胀，甚至水疱，消退后遗留色素沉着及脱屑。天气炎热时，特别是中午，不要让孩子在太阳下玩超过半小时，且应提前做好防晒。▲

不同阶段有侧重

不同阶段，孩子皮肤也会迎来不同挑战，所以护理各有侧重。

1个月内。新生儿皮肤极度薄嫩，注意不要磕碰。而且这个阶段的孩子皮脂分泌旺盛，容易出现脂溢性皮炎，应适度清洗、护理。

1个月至1岁。此时，孩子生活环境、饮食不断改变，可能出现湿疹、皮肤过敏等问题，若情况严重，应遵医嘱用药。秋冬季节干燥，会引起皮肤瘙痒、脱屑，此时重点工作是润肤。春夏季节气温高，孩子体表面积小，排热能力差，很多皮肤问题都是由热引起，一定要控制室内温度、湿度、通风，减少出汗。

1~3岁。此时又称幼儿期，孩子活动范围扩大，应注意防止蚊虫叮咬、磕碰。

学龄前。这段时间，孩子皮肤问题变少，要注意安全，减少外伤。▲

药膏涂抹有讲究

涂抹激素类药膏时，应从食指指端到指尖挤出一个指尖单位（FTU）、用量约为0.5克的药膏。1FTU足够用成年人双手掌（相当于成年人体表面积的2%）。若孩子患有严重湿疹，一周应使用250~500克药膏。家长应注意，不要用手掌将药膏搓揉开再给孩子涂抹，否则大部分药物都留在手上了。日常护理时，不用等每次洗完澡才给孩子涂抹护肤乳，只要觉得皮肤干、粗糙就可以使用，如果皮肤特别干要增加用量。▲（记者 张冕）