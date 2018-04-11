精子成熟得用三个月 男性备孕要提前

临床上常有患者疑惑：“我这个月明明已经戒烟了，为什么检查精子质量还这么差？”这一方面是因为除了吸烟，还有其他因素影响精子质量；另一方面是现在查的精液里的精子都是两三个月前开始形成的，那时候吸烟已经影响了现在的精子。

精液由精子和精浆组成，精浆包括了前列腺液、精囊液和尿道球腺液等。精浆的主要成分是水，还有糖类、电解质、酶类、维生素等物质，这些营养物质是保证精子生存与活动的物质基础。

精子的诞生地是男性的睾丸，它的生长过程有点复杂：在睾丸的曲细精管里，精子的始祖——原始生殖细胞化身精原细胞，精原细胞经过有丝分裂后成为初级精母细胞，一个初级精母细胞再经减数分裂后生成4个精子。成年男子每天可产生数千万到数亿个精子，千千万万个精子在曲细精管里生长，其成熟时间为 64~72 天。其中准备追求卵子的精子还需要在附睾中闭关修炼 20 天左右，在这里他们练就了受精本领，最终为卵子而战。所以，现在的精子是两三个月前形成并逐渐成熟的，男人们备孕需要提前做准备。

影响精子质量的因素众多，男性可以尝试从以下几点做好防护：1.保持适当体育锻炼，尽量不穿紧身裤；2.少去桑拿房、蒸汽浴室；3.戒烟，适度饮酒；4.规律性生活；5.少用化妆品；6.不接触麻醉剂、毒品，避免服用影响精子的药物；7.放松心态，保持愉悦的心情；8.饮食得当:多吃蔬菜水果、鸡蛋、肉类及海鲜。▲