三生公司携豪华阵容，揭秘神奇肽工厂

“肽”是什么？

“肽”有什么作用？

“肽”是怎么生产出来的？

三生“肽”系列产品怎么样？

美女网红付付保持身材的秘诀是什么？

这些关于“肽”的问题在三生一场揭秘“神奇肽”的直播中慢慢揭开了神秘的面纱。三生（中国）供应链中心总裁施光辉、中食营科生物科技有限公司副总经理朱少新、中国食品发酵工业研究院博士潘兴昌、美女网红付付组成了此次的直播阵容，引来百万网友围观，可见广大网友对“肽”的好奇心和关注度有多强。

潘兴昌博士深度解读神奇肽

潘兴昌： 中国食品发酵工业研究院博士，从事肽领域研究十多年。

一、什么是肽——它离我们既近又远

潘兴昌：很多网友都听说过肽很神奇，但是对最根本的问题——肽到底是什么，依旧说不清楚，肽其实离我们既近又远。说远，是因为很多人可能是第一次听说，说近，是因为肽就存在于我们每一个人的体内。

蛋白质和氨基酸：拳头和指甲盖

肽其实是一种有机化合物，想要了解肽，需要“请出”两个我们较为熟悉的物质作为参照物——蛋白质和氨基酸。大家都知道，蛋白质是组成人体一切细胞、组织的重要成分，而氨基酸则是构成蛋白质的基本物质，一个蛋白质中含有几百个氨基酸，如果把蛋白质比作一个拳头，氨基酸则就是一个拇指甲盖大小的“小不点”，而肽是什么呢？肽就是介于蛋白质和氨基酸之间的一类物质。如果把大分子蛋白质分解，那么一个一个的片段就是“肽”，如果把一个个氨基酸首尾连接起来形成一个片段，那么它也成为了“肽”。

肽是由氨基酸组成的

既然肽是由氨基酸组成的，那么多少氨基酸的组成才能被称为肽呢？科学界定，2~50个氨基酸构成的片段被称为肽，但2~50这个区块还是十分大的，科学界对此又做了细分，把由2~10个氨基酸构成的片段称为低聚肽，由11~50个氨基酸构成的称为多肽。这些年，越来越多的科学研究发现，低聚肽在营养和功能方面有着非常显著的效果，因此，低聚肽已经称为研究领域的一个大热点。

二、现在市面上含肽的产品很多，具体可以怎么划分？

潘兴昌：我们一般按照食物的来源来对肽进行划分。蛋白质经过分解得到肽，而食物中含有蛋白质，因此现在市面上存在：玉米肽、小麦肽、大豆肽、海洋鱼胶原肽等等，每一种肽都具备各自的功能。

三、肽具体有什么作用？

潘兴昌：我要提醒大家，肽首先是一个营养物质，我们不能将其神话。认识到这一点之后，我们就能正确认识肽。从营养方面来说，肽能提高血液中总蛋白、白蛋白的指标。对于病人、体质虚弱者来说，肽能改善此类人群体力情况，促进一定比例肌肉增长，缓解疲劳现象。蛋白质对人体的好处不言而喻，而肽的作用，就是向人体提供预先消化好的蛋白质，变得更利于人体吸收。

四、三生公司的肽素乳和其他产品相比，有什么特点和优势？

东方素养肽素乳是三生公司出品的全营养产品，特别添加了小麦低聚肽，不仅能被人体快速吸收，而且口感也不错，原料全部采用的是天然植物，不含反式脂肪和胆固醇，不添加抗生素、香精和防腐剂，非常的安全可靠，可以说能满足大部分人群补充营养的需求。

简而言之，可用两句话概括：

1、肽是蛋白质的预消化产物。

2、肽已经达到了不需要消化，或稍加消化就可吸收的程度，所以对体质虚弱者、特定疾病者有非常显著的作用。

肽工厂参观：肽生产过程大曝光

广东中食营科生物科技有限公司是中国食品发酵工业研究院控股的现代化大型技术企业，是全球最大低聚肽产业化基地。作为国资委背景的大型科研机构，在食品和生物科技领域深耕六十余年，拥有国内发明专利60余项、国际发明专利9项，其中国际授权发明专利3项。

本次直播中，中食营科的副总经理朱少新也来到了我们的直播现场，为我们介绍了肽工厂的运作过程——

中食营科会从国内筛选优质蛋白配料，采用研究院的核心技术对蛋白进行酶解，大致经历20个小时多种复杂的工序，最后我们的低聚肽产品平均分子量才会小于1000道尔顿，才会真正变成易消化无负担，能被人体吸收利用。

对此，潘兴昌博士做了更为详细的说明：

肽的生产相当于人体的消化过程，可以用一个词来形容——仿生学，意思就是肽的加工要模仿人体的消化系统，具体环节包括很多步骤：首先是投料，将原料放入机器，进行搅拌混匀，经过机器的运输，进入酶解罐中，同时在罐中放入消化酶，这个过程相当于我们通过口吃进了食物，食物进入胃里，在胃里进行消化，事实上酶解相当于我们消化的过程，消化多长时间呢？一般是3~4个小时，具体情况具体分析。酶解完了之后要对酶进行灭活，对不能进行酶解的物质进行离心分离、经过陶瓷膜的过滤等等，这样才能收集我们需要的分子量的物质，最后还要进过浓缩，喷雾干燥等等多道工序，才会成为拿在我们手中的产品。

施光辉总裁谈三生战略合作伙伴

一、三生选择合作伙伴：具有高研发实力和强大的技术领先性

施光辉：2014年三生与中国食品发酵工业研究院达成战略合作伙伴关系，主要是基于未来新型营养产品的开发，现在已经推出的肽素乳，三款复合肽、以及即将上市的代表着未来新一代的营养产品：姜黄玉米肽。

中食营科属于中国食品发酵工业研究院控股下的企业，它的任务是帮助中国食品发酵工业研究院完成从技术转化为原料的过程，拥有高端的研发技术，之所以选择中食营科来合作，很重要的一点是因为其具有强大的技术上的领先性。

二、未来，做更具高感知价值的产品

施光辉：中食营科是三生全球产业链在“肽”领域最重要的合作伙伴之一。未来，三生会和中国食品发酵工业研究院、中食营科携手深度开发更多的基于“低聚肽”这个核心原料的新型功能性营养食品，在未来消费趋势升级过程中，消费者对这类营养产品的需求会上升，而三生将会赋予产品更多的功效，并努力做到“好吃”，以更好的体验感，做高感知价值的产品。

当然，三生的全球产业链不局限于此，就在今年3月，三生在加拿大成立了两家新的原料公司，聚焦于未来北极圈生物资源的开发，下一步计划将北极圈的生物资源采用先进技术进行提炼，成为可供产品化的原料之一。同月，三生与江南大学护肤品研究中心正式签订了合作伙伴关系，共同组建由专业的科研人员组成的护肤品实验室，开发面向未来的新型护肤品，为三生伙伴和消费者带来更多惊喜。

网红付付营养早餐秘籍是什么？

美女网红付付说自己每天早晨起床的时间都很赶，但自从知道了肽素乳和东方素养之后，一切问题似乎都迎刃而解，“拿摇摇杯倒水，将东方素养冲泡进去，摇一摇，健康又营养，关键还方便，十分钟就可以搞定，也不用担心会饿，拿这个做代餐，十分饱腹，也不会令人发胖。”

据了解，三生（中国）基于全球健康新理念，遵循“素养”的健康理念与养生智慧推出了“东方素养肽素乳”系列健康产品，产品由精选豆类、燕麦、花生、谷物胚芽、松仁坚果、紫苏油、椰子油粉等植物原料，采用胚芽酶切、高效提取分离、微囊包埋和营养重组4大核心科技，特别添加植物活性肽--小麦低聚肽。产品富含比例完美的18种氨基酸，多种维生素健康因子、丰富的呈有机态的矿物质和微量元素，以及均衡合理的脂肪酸和糖元成分，为现代人提供一份能被快速吸收的全营养食品。

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