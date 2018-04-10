三生（中国）匠心品质， 畅享绿色消费美好生活

三生（中国）健康产业有限公司于2004年成立并开始从事健康产业。作为全国第六家、浙江省首家获得直销经营许可证的企业，14年以来始终以“打造备受尊重的家庭健康生活全球品牌，成为最受人尊敬的国际化企业”为愿景，秉承“自尊敬人”的核心价值观，一步步稳健发展成为一家集产品研发、生产、销售、服务于一体的综合性企业。

自2015年三生（中国）健康产业有限公司提出了成为“全球健康产业中国样本”的三五战略目标到2016年5月三生整合全球大健康产业优势资源，构建集”测、调、保、疗、养“于一体的全生态链健康管理商业模式，三生从一家“卖产品”的企业升级为“提供综合健康管理服务”的大健康产业集群，再到2017年三生全生态2.0商业模式全面完善，打开了更为广阔的消费市场和创业平台。三生深知消费者的信赖是企业最宝贵的资产，一直以来公司都积极倾听消费者声音，重视消费者诉求，不断提升产品和服务品质，满足消费者对品质消费的需求，为消费者提供涵盖衣、食、住、行的丰富健康生活产品，以品质赢得信赖，用行动促进健康产业发展。

精益求精，持续打造匠心品质

三生立足健康产业，多年的发展实践让三生认识到产品品质和技术创新是支撑企业持续升级的重要因素。在中国经济的新常态下，三生致力发展成为以新思想、新模式、新技术、新文化为代表的健康产业“中国样本”。“一直以来，三生公司认真贯彻落实习近平总书记‘四个最严’要求，即要求最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，加快建立科学完善的食品药品安全治理体系，以给客户提供优质、可靠的产品为目标，采取从源头到过程到售后，创新食品安全管理”三生（中国）研发技术副总贾福怀在第十五届中国食品安全年会上讲到。

自2011年开始，三生已连续7次获得中国食品安全十强企业，这些奖项的获得是对三生长期以来在食品安全领域取得成绩的肯定与鼓励。秉持着“产品做好，做好产品”的理念，三生为消费者提供优质、绿色、健康、安全、有效的高品质产品，这是企业发展的基石，是获得市场、行业信赖和尊重的根本保障。三生作为一家从事健康产业十余年的企业，一直将产品的质量和安全放在首位。从产品研发、生产制造到质量管控等各个环节都力求精益求精。

全球领先的技术研发

多年来，三生紧跟健康领域的最新前沿科技成果，汇聚全球科技智慧，潜心产品研发，致力于从自然中探寻最具生命力的健康产品。公司成立了由国内外健康领域权威专家组成的“三生全球产品研发顾问委员会”，聘请1993年诺贝尔生理学、医学奖获得者理查德罗伯茨爵士担任首席顾问。与中国食品发酵工业研究院、浙江省中药研究所、江南大学、中国中医科学院中医药科技合作中心、世界500强西门子等知名机构合作，有效整合全球研发技术力量和优质资源，为消费者开发出拥有全球领先技术的产品。

高标准的生产基地建设

三生成立伊始就注重加强高标准的生产基地建设，采用国际领先的GMP 生产标准，对每一个环节、每一道工序都做出了最为严格的要求和监控。在生产制造过程中，以专业制造团队对多重过滤的生产环境进行管控，并制定了 140 条高标准的 GMP 生产细则，最大可能确保提供高品质的健康生活产品。三生启用宁波首个通过保健食品GMP审查认证的健康产品生产基地，兴建总投资10亿港币的三生健康产业园，不仅如此，目前还有总投资3.5亿元的二期厂房正在建设中。二期厂房将建成集研发中心、智能化车间、自动化立体仓库于一体的生产基地。同时，公司还引进西班牙包装机，意大利装盒机，德国MES金属检测机等先进设备。

全面的质量管理体系和严格的品质管控

三生把全面推广并系统应用国际通用的质量管理体系作为提升产品品质的重要保障。在生产运营中全面引入国际标准规范的质量管理体系，并成功通过 ISO 9001 质量管理体系认证。与此同时，三生还不断完善质量管理制度、优化质量管理流程，全面促进产品质量升级，连续多年经国家、省、市各类抽查合格率达100%。

三生构建了涵盖政府、同行、员工、团队、供应商、消费者在内的三生质量生态圈，以用户为中心，努力将产品品质做到极致。为此三生独创贯穿选种、种植、加工、包装、仓储、运输和销售“从种子到餐桌”的全产业链的严格品质管控——“7优品质管控体系”，并设立严格的管理网络和专业安全管控组，确保产品的每一个环节都有源头可溯，竭尽全力为消费者提供最优质的天然健康生活产品。高标准的品质管控为三生在食品安全领域荣获了多项殊荣，三生获评了2016年度宁波市市长质量奖提名奖和“2016中国食品企业七星质量奖”。

全方位的客户服务

提供全面且多样化的服务是企业赢得消费者认可的重要举措，也是三生在日益激烈的市场竞争中实现发展壮大的可靠保障。面对消费者需求的日益个性化和多元化，三生始终坚持以客户为中心，通过不断开发新品，完善服务体系，切实保障客户合法权益，持续开展客户满意度调查等行动，为消费者创造良好消费体验。

三生建立了覆盖全国33个省、自治区、直辖市的营销网络，并以此为基础构建客户服务体系，通过全面实施全过程一体化服务，有效提升服务客户的能力和水平，竭诚为消费者提供满意服务。

2018年1月11日，中国质量万里行消费投诉平台授予三生（中国）健康产业有限公司“2017年度中国质量万里行消费投诉平台优秀客诉服务单位”。中国质量万里行消费投诉平台，是由中国质量万里行创建的公益性接受并处理消费投诉，打击假冒伪劣和商业欺诈行为，协助优质企业提升品牌影响力的平台。现已成长为全线上公益处理消费投诉、为社会提供权威的消费投诉数据、为有关部门提供政策决策参考的消费投诉维权平台。在中国质量万里行消费平台上，三生公司的投诉受理率、投诉回复率、投诉解决率等各指标均达到优秀标准，能获得该荣誉是对三生处理客诉工作的认可。

未来，三生将继续践行企业社会责任，在追求企业永续发展的同时，全面提升产品品质与服务质量，不断完善消费者权益保护机制，切实保障消费者的合法权益，让消费者对消费安全放心、消费质量放心、消费价格放心、消费服务放心、消费维权放心，真正达到消费放心。在为推动健康产业有序发展做出表率，不断赢得消费者的赞誉和行业的尊敬，为消费者创造更健康美好的生活，帮助更多的人获得健康和快乐。

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