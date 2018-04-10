每年的3月中下旬至5月中下旬，是北京花粉的第一个高峰期。大家都知道这时容易花粉过敏，但总觉得是花团锦簇造成的，因此往往看到花都躲着走。但其主角往往都是并不起眼的树木。

中华医学会变态反应学分会秘书长、北京协和医院变态反应科主任尹佳说，临床发现，3月中旬到4月期间出现春季发作性喷嚏、流清鼻涕、眼耳痒或咳嗽症状来就医的北京的患者，大多是因为柏树花粉造成的过敏。

圆柏长年不凋，却没人注意春天时圆柏会悄悄开花，并会散播花粉，“常见的致敏花粉有桦树、柏树、臭椿树、梧桐树、白蜡树花粉等。”

北京的许多单位如高校、机关、寺庙等种植了很多柏树，因此，根据对空气中花粉含量的监测情况来看，空气中柏树花粉含量最高可达2000粒以上。

等过了柏树花粉的“危险期”，接踵而至的将是桦树、白蜡树、臭椿树、梧桐树花粉可能造成的过敏反应，它们将在5月增多。“华北、西北、东北等寒冷地区多种植、生长桦树。其他树种在南北方均有。”

别把过敏误认为感冒

尹佳介绍，生活方式的改变，也是造成过敏患者增多的原因。“春季来看过敏的话，就会被高度怀疑为花粉过敏。春季过敏性鼻炎、咳嗽的发病率更高些。其他季节来看药物过敏、哮喘、荨麻疹的比较多。”

“这个时节的过敏，最早出现的症状往往是在结膜的红、痒上，甚至造成眼睑红肿，然后到流鼻涕、打喷嚏、鼻子痒、鼻子堵的过敏性鼻炎症状。”北京协和医院变态反应科副主任王良录说，其中，除了鼻子痒之外，其他都与典型的感冒症状相同。

不管是花还是树，这种春季发生的“花粉过敏”，一般很少出现哮喘症状。多表现为流清鼻涕、打喷嚏的过敏性鼻炎和眼睛发痒、眼帘红肿的过敏性结膜炎，以及皮肤、口腔上颚处的奇痒，皮肤出现风疹块或湿疹等皮疹。这样的过敏，持续时间较短。

春季时，有人往往会得“桃花癣”，但“并不是所有的春季皮疹都是过敏性反应，有时候仅仅是各种环境因素的刺激，刺激皮肤发生皮疹，在很多情况下，刺激并不是过敏反应。”尹佳说。

青壮年是花粉过敏集中人群

花粉过敏的高峰年龄集中在青壮年时期。尹佳说，花粉症的发病高峰年龄在15~45岁的青壮年阶段。5岁以下的儿童，因为花粉造成过敏性鼻炎的并不多，50岁后的新发病例也比较少。“3岁以下的儿童更容易出现食物过敏和湿疹，但很少发生吸入性过敏。小儿食物过敏比吸入过敏更常见的原因是小儿消化系统免疫屏障功能还没有发育完善，屏障完善是一个系统性的过程。”尹佳说。

花粉过敏并非一蹴而就。“致敏本身需要一个过程。如果对花粉过敏，人们也至少需要经过1~2个花粉季节以上才会过敏，所以（很少有）五岁以下儿童发生花粉过敏比较少，最小的花粉症患儿可以在3岁时发病。出游时，如果吃的是平时没吃过、没接触过的东西，一般也不会过敏，需要反复刺激才会出现过敏反应。”尹佳说。

有过敏史的人春游要注意防护

除了花粉造成的皮肤过敏外，空气污染严重会加重过敏——悬浮在空气中的颗粒可以吸附花粉，使得花粉停留在空气中的时间更长，而尘土弥漫的地方对人体造成的是非特异性刺激。

对于即将出游的人们来说，为了避免赏花、采摘时花粉飘到皮肤上，建议有过敏史的人，出游时穿长衣衫，可以戴口罩。“花粉过敏的患者，可以戴12层以上的口罩、一次性口罩或N95口罩，对隔绝过敏原有一定作用。”王良录说，但他建议本身对花粉过敏的人，这段花粉浓度高的时期在家当宅男宅女。

春季是过敏高发时节。而空气污染及不良天气条件也存在加重花粉过敏的可能，空气中本身有一些悬浮颗粒等也是过敏原，并且增加了花粉在空气中的停留时间，人们吸入的几率会随之增大。

如果有过敏性鼻炎，如何预防发作？

尹佳介绍，对于一些有过敏病史尤其是对花粉过敏的患者，可以在花粉季开始前一周就使用鼻用糖皮质激素，这种激素见效较慢，等到花粉满天飞时，药物刚好起效。

目前，也有些医院会将花粉阻隔剂做成小药膏，涂抹在鼻腔黏膜中，相当于戴了一个口罩，效果也不错。

而对于过敏的初级预防，能做的就是“从娃娃抓起”。虽然过敏不是遗传性疾病，但一般来说，父母有一方患有过敏性疾病的，子女患过敏性疾病的可能性约为30%，父母双方都患有过敏性疾病的，子女患过敏性疾病的可能则高达50%以上。

因此，易感人群的孩子出生后要多接触大自然，可以和宠物一起长大，家中要少用消毒液等，成长过程中还要尽量避免频繁使用抗生素。（张秀兰）