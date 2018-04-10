如何打破换季四大魔咒，对抗春季皮肤问题

春天来了，莺飞草长，风暖花香，正是一年中亲近自然、踏青游玩的大好时节。然而每逢这样的换季期，不少人皮肤健康就亮起了红灯，一不小心过敏、起皮、爆痘等问题接踵而来，颜值也大打折扣。那么如何打破换季魔咒，对抗春季皮肤问题？

皮肤易过敏

过敏是春季最为常见的皮肤问题，占到皮肤科就诊患者四成以上，女性多见。春天温差过大，花粉、浮尘、螨虫的活跃，可诱发光敏的新鲜时蔬如春笋、野菜等的应季供应都是引起皮肤过敏的致病因素。皮肤过敏最常出现的部位是面颈部，常造成一些皮肤病病情的波动，如单纯糠疹、颜面再发性皮炎、季节性接触性皮炎、光敏性皮炎、激素依赖性皮炎等，表现为面、颈部等暴露部位出现红斑、丘疹、水肿，伴有瘙痒或刺痛。还有一种较为常见的过敏性皮肤问题是荨麻疹，俗称风疙瘩，时起时消，反复发作，严重者还可出现胸闷、憋气或哮喘。

停止使用化妆品

出现面部皮肤过敏，首先要做的是停止使用洁面护肤的化妆品，尤其是洗面奶。皮肤角质层是抵抗外界刺激的首道防线，一旦缺损会造成皮肤炎症迁延，此时再洁面会加重症状，影响恢复。故提倡“科学洁面”，原则是对护肤品做“减法”，即少用而非多用，选择1~2种少添加医用级别的保湿水乳即可。

不要自行用药

很多外用药膏是处方药，其中可能含有一定量激素，涂抹后短期内会有一定效果，但停药之后往往会导致病情反复。因此，建议在医生指导下用药，以免对身体产生危害。

除了及时治疗，预防也十分关键。过敏体质的人应尽量避开过敏原，在花粉季节要注意关窗，减少外出春游，必要时，外出可用面纱或口罩；保持良好的生活习惯，保证充足的睡眠，饮食清淡，少食刺激性食物，并适量运动，保持积极乐观的心态，这对增强免疫力有很大帮助；注意个人及环境卫生，保持室内通风，及时更换、清洗贴身衣物和被褥，定期晾晒，以起到杀菌除螨的作用。

皮肤干燥起皮

春天多风，且天气较为干燥，容易带走肌肤的水分，很多人的皮肤都会紧绷绷地发干。表现为面部起红斑，并伴随有皮肤脱皮现象，重点在口、鼻四周，十分刺痒难受。洗澡过勤、水温过高、饮食辛辣都可加重症状。

保证每天饮水量充足缺水会扰乱体内平衡，影响皮肤状态。皮肤干燥最好的解决办法是增加饮水。一般情况下，人体每日大概需要1500~2000毫升的水分，大概是6~8杯水。不要感到口渴才去喝水，同时也不要暴饮，最合适的饮水方式是分次饮水，每次适量。还可通过多饮用牛奶和汤来补充水分。

少用油性护肤品春季使用的护肤品应选用有保湿功效的护肤品，因为春季是人体机能逐渐活跃的时候，在此时使用油分高的护肤品，不利于皮肤自身的代谢。

多吃带叶菜如果皮肤干燥，不妨多吃些新鲜蔬菜，很多带叶的蔬菜富含维生素，可以起到养颜护肤的作用。

阳光一晒就变黑

春天阳光和煦，很多人选择外出踏青，殊不知皮肤晒黑其实是从春天开始的。春天虽无夏日的炎炎烈日，实际上紫外线非常强烈，日晒时间较之冬季已延长。由于皮肤的新陈代谢周期是28天，其产生的色素消退更加缓慢，因此春天要尤其注意防晒。

注意防晒春季要避免阳光对面部的直接照射，尽量减少户外运动，出门要抹上防晒露，以阻挡紫外线对皮肤的伤害。同时多食含维生素C的食物及新鲜蔬菜和水果，可以维持皮肤的正常功能。对一些可诱导春季性皮炎的光感性物质如油菜、菠菜、莴苣、无花果、热带水果等应尽量少吃或不吃。

正确洗脸洗脸时尽量不用热水、碱性肥皂、粗糙毛巾。谨慎选择有防晒功能的美白隔离霜，同时日常不要用含光感物质较多的化妆品，如香料等。

脸上冒“痘痘”

面部痤疮虽然一年四季均可发生，但在春天有加重趋势。入春之后，气温慢慢升高，肌肤底层的皮脂腺逐渐变得活跃。加上初春气温很不稳定，皮脂分泌和肌肤水分很难保持平衡，就容易出现皮脂失调的状况，更加容易长痘痘。

注意面部清洁用温水清洗面部，去除多余的皮脂和角质。当已经出现痘痘时，千万不能挤，以免造成细菌侵入导致痘痘恶化，甚至留下痘印。

饮食均衡忌暴饮暴食，少吃辛辣及上火油炸的食物，多吃清淡的食物及新鲜的蔬菜水果。

保持良好的生活习惯 避免熬夜，适当运动，保持身心舒畅。（李红兵 陈思思）