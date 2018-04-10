宇航员回到地球后7%的基因发生了变化？

流言

近期网络上出现了这样一则新闻：“经过一年的太空生活，宇航员斯科特·凯利不再具有与自己的双胞胎马克·凯利相同的DNA。”这则新闻称，自斯科特从太空返回地球后，有7%的DNA发生了变化。

真相

研究表明，斯科特在返回地球后，身体确实发生了一些有趣的变化，但太空之旅并没有像报道的那样——改变了斯科特7%的DNA。准确地说，是他的一些基因表达发生了变化。基因表达是指细胞在生命过程中，把储存在DNA顺序中的遗传信息经过转录和翻译，转变成具有生物活性的蛋白质分子。要知道，黑猩猩与人类的遗传物质只有1%的不同，如果像该新闻报道的那样，斯科特有7%的遗传基因发生变化，那他现在已经是个完全不同的物种了。

针对这次混乱的“假新闻”事件，美国国家航空航天局发表了一份声明，确认并强调斯科特并没有因从太空返回而成为一个变异体：“马克和斯科特仍为同卵双胞胎，斯科特的DNA没有发生根本性改变。研究人员观察到的是基因表达的变化，这是身体对环境的一种反应，与在登山或潜水等极限环境下出现的反应相似。”

（选自北京市科协《每月“科学”流言榜》）