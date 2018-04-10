热词： 　招聘　健康中国人　人民健康启动大会　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　规范直销　健康315
人民网>>人民健康网

宇航员回到地球后7%的基因发生了变化？

2018年04月10日11:05 来源：中国妇女报

　　流言

　　近期网络上出现了这样一则新闻：“经过一年的太空生活，宇航员斯科特·凯利不再具有与自己的双胞胎马克·凯利相同的DNA。”这则新闻称，自斯科特从太空返回地球后，有7%的DNA发生了变化。

　　真相

　　研究表明，斯科特在返回地球后，身体确实发生了一些有趣的变化，但太空之旅并没有像报道的那样——改变了斯科特7%的DNA。准确地说，是他的一些基因表达发生了变化。基因表达是指细胞在生命过程中，把储存在DNA顺序中的遗传信息经过转录和翻译，转变成具有生物活性的蛋白质分子。要知道，黑猩猩与人类的遗传物质只有1%的不同，如果像该新闻报道的那样，斯科特有7%的遗传基因发生变化，那他现在已经是个完全不同的物种了。

　　针对这次混乱的“假新闻”事件，美国国家航空航天局发表了一份声明，确认并强调斯科特并没有因从太空返回而成为一个变异体：“马克和斯科特仍为同卵双胞胎，斯科特的DNA没有发生根本性改变。研究人员观察到的是基因表达的变化，这是身体对环境的一种反应，与在登山或潜水等极限环境下出现的反应相似。”

　　（选自北京市科协《每月“科学”流言榜》）

(责编：许晓华、杨迪)


相关新闻

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn