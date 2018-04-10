尘螨存在于家里的床单、被子、枕头、地毯及窗帘上，它们靠人和动物身上脱落的皮屑提供养分，在温暖潮湿的环境里很容易繁殖。春季潮湿的时候尘螨更加活跃，尤其是在南方，每年春天气温开始回暖，湿度也随之升高，很多人都因为尘螨过敏而引起咳嗽。完全消灭尘螨几乎是不可能的，只能做到尽量减少屋子里的尘螨。减少屋内尘螨的方式有以下几种：

降低室内相对湿度。春季太潮湿的时候，可以使用除湿机降低室内的湿度，将相对湿度控制在50%以下，是控制尘螨最常用的方法。

床上用品的清洗。所有可洗涤的卧具如床罩、被套、毯子和枕套等，都应每隔7～10日，用55℃以上的热水，烫洗10～20分钟以杀死尘螨。用100℃的热水可使致敏蛋白变性，效果更好。用温水或冷水清洗不能杀死绝大多数螨虫，但是可除去绝大多数尘螨过敏原，因为大多数的过敏原是水溶性的。难以洗涤的卧具如棉花等，应经常暴晒并拍打，将其中的尘螨、尘土和皮屑等拍打出来。根据经济情况，所有的卧具应每1～3年更换一次。

毛绒玩具易滋生尘螨。孩子的毛绒玩具很容易滋生尘螨。如果孩子实在不愿意放弃毛绒玩具，可以尝试“降尘螨冰冻法”，就是将毛绒玩具用塑料袋装起来，放进冰箱的冷冻室里冷冻24小时，然后再拿到太阳下自然晒干。 （孙珊彤）