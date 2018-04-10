2018中央财政预算公布 医疗卫生支出预算增55%

近日，财政部向社会公布了2018年中央财政预算，2018年中央本级支出预算数32466亿元，比2017年执行数增加2428.31亿元，增长8.1%。在医疗卫生与计划生育支出方面，2018年中央支出预算数为209.05亿元，比2017年执行数增加74.58亿元，增长55.5%。主要是增加安排了税务、质检、海关等垂管系统参加属地医疗保险缴费补助支出。

关于2018年中央本级支出预算的说明中指出具体支出预算如下：

(1)医疗卫生与计划生育管理事务预算数为5.18亿元，比2017年执行数减少2.11亿元，下降28.9%。主要是2017年安排了部分一次性的基本建设支出，2018年年初预算不再安排。

(2)公立医院预算数为71.57亿元，比2017年执行数增加10.22亿元，增长16.7%，主要是公立医院服务能力建设支出增加。其中“其他公立医院支出”科目增长较快，主要是增加公立医院综合改革补助支出。

(3)基层医疗卫生机构预算数为6.04亿元，比2017年执行数减少0.36亿元，下降5.6%。主要是新疆生产建设兵团团场医院支出减少。

(4)公共卫生预算数为15.54亿元，比2017年执行数减少0.19亿元，下降1.2%。主要是2017年安排了部分一次性的支出，2018年年初预算不再安排。

(5)中医药预算数为2.33亿元，比2017年执行数减少0.37亿元，下降13.7%。主要是2017年安排了部分一次性的基本建设支出，2018年年初预算不再安排。

(6)计划生育事务预算数为4.11亿元，比2017年执行数减少0.08亿元，下降1.9%。主要是新疆生产建设兵团独生子女费等支出减少。

(7)食品和药品监督管理事务预算数为20.24亿元，比2017年执行数增加3.71亿元，增长22.4%。主要是药品、医疗器械安全监管等支出增加。

(8)行政事业单位医疗预算数为61.35亿元，比2017年执行数增加56.76亿元，增长1236.6%。主要是京外中央单位参加属地医疗保险缴费补助支出增加。

(9)财政对基本医疗保险基金的补助预算数为11.41亿元，比2017年执行数增加1.87亿元，增长19.6%。主要是新疆生产建设兵团基本医疗保险基金补助支出增加。

(10)医疗救助预算数为0.96亿元，比2017年执行数减少0.03亿元，下降3%。

(11)优抚对象医疗预算数为0.13亿元，比2017年执行数减少0.02亿元，下降13.3%。

(12)其他医疗卫生与计划生育支出预算数为10.19亿元，比2017年执行数增加5.18亿元，增长103.4%。主要是新疆生产建设兵团医疗保险补助支出增加。

