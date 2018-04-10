这10种食物日常要少吃 吃出癌症没有后悔药

有些食物总是让人欲罢不能，它们一方面口感酥脆、香味袭人，叫人无法抵御；另一方面又对身体暗藏危害，是含有亚硝酸盐、高油脂等有害物质的“大户”。《生命时报》采访多位营养专家，为您总结出生活中10大常见却要尽量远离的危险食物，并教您在馋瘾上来时，如何做到美味与健康兼顾。

葱油饼。做张葱油饼，必须掺很多油，再加上要用油煎，油脂往往严重超标。台北马偕医院营养师赵强说，1/4张葱油饼就含有500卡热量，相当于1碗饭加2勺油，吃多了很伤身。

建议：少吃为妙。很多人把葱油饼当主食，这容易导致油脂摄入超标，偶尔吃一次没事，但只能是一小片。购买葱油饼要选择油少的，吃的时候多搭配蔬菜，少吃肉类，多喝水。

酱牛肉。广州市消费者委员会的调查显示，73%的熟肉制品不合格。北京军区总医院营养配餐师于仁文说，很多熟食店里的酱牛肉、肘花等呈粉红色，颜色非常鲜艳。这主要是因为含有大量亚硝酸盐、胭脂红等色素。

建议：尽量少吃在外购买的酱牛肉，买的话一定要精心挑选。好的酱牛肉切开后，呈现灰褐色、深褐色或酱褐色，用手特别容易撕开，肉质煮烂后容易散开。不好的酱牛肉颜色发红，弹性很大，肉质煮得很烂却不散。不止酱牛肉，其他熟食也要少吃。

香肠。军事医学科学院食品与营养系博士芮莉莉已有十多年没吃过香肠了。她指出，超市里一捆一捆卖的香肠、路边摊的烤肠都有亚硝酸盐、色素、油脂含量高的缺陷。100克香肠中可能含有20~30克油脂，烤肠中的油脂含量甚至超过50%。

建议：能不吃就不吃，两周最多吃一次。吃的话，可搭配维生素含量高的食物如西红柿、黄瓜等，也可用香肠炒青椒、芹菜。购买时要选择颜色不鲜艳的，蒜肠、玉米肠、鸡肉肠相对好些。

腊肉。为便于长期保存，腊肉含盐量非常高。中南大学湘雅医院营养科教授李惠明说，高含盐量的食物会对肾脏造成较大负担。腊肉中亚硝酸盐含量高，可能致癌，脂肪约占50%，其胆固醇含量也很高，这些都对身体不利。

建议：腊肉一定要少吃，吃前要先蒸一下，去除多余油脂，或将腊肉切片，放入淡盐水中浸泡一会，可以稀释出腊肉的一些盐分。用腊肉炒菜时，可多放洋葱、蒜、蒜薹，能在一定程度上防止亚硝酸盐变成亚硝酸胺（致癌物）。

锅贴。锅贴经过油煎，主要风险是油脂过量。赵强说，10个锅贴的热量超过700卡，约等于1碗半米饭加2勺油的热量。锅贴的高油脂主要有两大来源，一是内馅，如五花肉等含油量高；二是油煎时淋上的面粉水非常吸油。生煎包、煎饺等都存在这个问题。

建议：一是每次只吃两三个即可；二是选择素馅锅贴如圆白菜、西葫芦馅的，以便少吃油脂；三是和粥搭配着吃，但别配皮蛋瘦肉粥、海鲜粥等，应以紫米粥、绿豆粥等杂粮粥为宜，要稀一点。

油条。油条一般是在发面中添加明矾和泡打粉后，经油炸而成。广西营养学会副理事长马力平说，油条是高油脂食物，营养价值很低，铝和明矾容易超标，有增加认知障碍的风险。此外，炸油条的油若反复用来煎炸，会产生致癌物。油条中的添加剂还会刺激消化道，引起消化不良。油饼、炸糕等对人体都有类似风险。

建议：吃油条一个月别超过两次。一定要观察炸油条的油是否清亮，如果很浑浊建议别买。最好购买小根油条，这样一次吃的油脂量相对较少。马力平建议，大家也要警惕连锁饭店或大酒店的油条，卖相虽好，却可能含有更多化学物质。

松花蛋。松花蛋含少量的重金属，比如铅。儿童摄入过量的铅，会影响智力，成人吃太多也会诱发认知障碍。此外，重金属积累过多会损害肝脏。李惠明说，制作松花蛋过程中，会流失大量蛋白质，因此松花蛋营养价值不高。

建议：太便宜的松花蛋不要买，应选择质量较有保证的品牌产品。好的松花蛋，裹在外面的包料完整、无霉斑。剥掉包料后，蛋壳也是完整无损的，摇晃时没晃动声。去皮后整个蛋凝固、不粘壳、清洁而有弹性。剥开的皮蛋保质时间仅2小时，应尽快食用。吃时可加点醋，既杀菌，又中和松花蛋中的碱性物质，缓解碱涩味。

油炸臭豆腐。臭豆腐本身有不错的营养价值。臭豆腐蛋白质含量达15%~20%，还富含植物乳酸菌，有健胃和调节肠道的作用。问题就出在油炸上。有数据显示，一份油炸臭豆腐热量高达500~600卡，且容易产生致癌物，对身体不利。此外，马力平说，油炸臭豆腐口味较重，常吃伤害口腔黏膜和味蕾。

建议：最好一两周吃一次。如果无法抵御油炸臭豆腐的诱惑，建议和他人分吃一份。爱吃臭豆腐的人，不防选择卤、煮的烹调方法，可减少油脂摄入。台北医学大学保健营养系助理教授吴映蓉建议，吃带汤的臭豆腐时，一定别喝汤。

桃酥。桃酥、梨酥等酥皮点心，吃起来非常酥脆爽口，是不少中老年朋友的最爱。于仁文说，它们最大的问题是反式脂肪酸多，油脂、饱和脂肪酸和糖的含量也高。一般来说，桃酥的油脂含量占25%左右。酥脆的口感是植物奶油带来的。

建议：中老年人尤其是患有高血脂的人，吃多了桃酥等酥皮点心，对心脑血管不利。桃酥一次最好只吃0.8两。如果忍不住想吃，挑选加工越简单的越好，要选少油的，而酥皮的、带馅儿的、涂层的、挂花儿的则要少选。

珍珠奶茶。奶茶主要是由奶精勾兑的，而珍珠则是用明胶做的。“说奶茶是用各种食品添加剂勾兑出来的，一点也不为过。”马力平称，奶茶中还含有各种香精。奶精所含的反式脂肪酸会增加心血管疾病风险，不利于中老年人的糖代谢和脂代谢。此外，珍珠奶茶的热量和油脂也很高，1杯珍珠奶茶基本等于1碗饭加2勺油的热量。

建议：珍珠奶茶所含营养素极少，常喝对身体没有任何好处。如果想喝，建议选择少糖或无糖的原味奶茶。最好能找个食谱自己学着制作，用鲜奶代替奶精，但千万别加珍珠，每次别超过1杯。