亚太儿童肥胖症患者增长迅速

联合国粮食及农业组织官员说，亚洲太平洋地区儿童肥胖症患者数量增长迅速，若不及时倡导更健康的生活方式，将埋下“肥胖症定时炸弹”。

粮农组织亚太区域办事处提供的数据显示，2000年到2016年期间，亚太地区5岁以下超重儿童人数增加38%，而且形势没有好转迹象。

“美国是肥胖症比例最高的国家，但亚太地区超重儿童人数增长迅速。”他说。亚太地区儿童肥胖症患者数量增长迅速令人担忧，因为超重儿童成年后患Ⅱ型糖尿病、高血压和肝病的风险更高。粮农组织定于9日至13日在斐济举办亚洲及太平洋区域会议，“肥胖症定时炸弹”是议题之一。

东南亚国家中，马来西亚、印度尼西亚、新加坡和泰国的肥胖问题最严重；萨摩亚和汤加是太平洋地区肥胖症最严重的国家。专家认为，亚太地区居民肥胖症日趋严重，与当地经济增长有关。过去20年，亚太经济增长几乎从未间断，廉价食物变得唾手可得，人们从事体力劳动的机会大幅减少，却没有适时平衡饮食，难免发胖。