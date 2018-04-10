想让孩子长高个儿　家长要避开这些误区

作为家长，都希望自己的孩子长个大高个，不承想孩子怎么吃、怎么运动，就是不长个儿，这可把一部分家长急坏了。其实，影响孩子长个儿的原因，除了生理问题还有不少是心理问题，再加上家长的认识误区，导致孩子错过了长个儿的最佳时期。最近，市民王女士咨询，自己孩子已经初一，但个头却比同龄孩子低很多，这让孩子和王女士都很着急。就孩子长个问题，记者咨询了武警山西总队医院的儿科主任张丽萍。

A 孩子学习成绩好 身高却成烦恼

长治的王女士向记者咨询，自己孩子刚上初一，学习成绩不错，但因个头矮受到大家嘲笑，导致孩子总是抱怨。

王女士说，她已经很努力地给孩子补充高蛋白食物了，但孩子的身高并没有什么变化。“有的人说孩子个头低是因为我给孩子的压力太大了。”为了能让孩子考上一个好学校，她从小严格要求孩子认真学习，除了每天的正常作业以外，还安排了其他的学习科目，所以睡眠时间比较少，每周末还有各种培训班。坚持了两年后，孩子如愿上了当地的好学校，面对新环境，王女士说她能感受到孩子的压力更大了，学习也更刻苦了，几乎每晚都在凌晨一两点才休息。

听到孩子抱怨后，王女士也带孩子去医院进行了检查，但孩子的身体各项指标都正常，能影响孩子长高的所有生理问题都被排除了。“这可怎么办？”王女士问。

张丽萍表示，充足的睡眠是促进儿童身高增长的重要因素，生长激素夜间分泌达高峰，睡眠促进骨钙沉积、促进营养物质的吸收。而愉快的心情有利于生长激素的分泌，良好的心情可促进营养吸收、提高睡眠质量。

2017年的调查提示，期望身高男性179cm，女性167cm，成年身高已经成为目前健康指标的一个重要成分，“而监护人则是儿童健康成长的第一责任人，遗传因素我们无法改变，但是后几位是可以人为调节的，与身高生长密切相关的营养素包括蛋白质、维生素D、维生素A、钙、锌等。”张丽萍说，营养的不均衡、盲目补充各种所谓营养素也许给身高的增长造成不利，尤其是一些甜食、油炸食品等高热量物质可能造成儿童的肥胖，而肥胖一定程度阻碍了身高的增长。缺少户外运动和阳光的沐浴，影响了内源性维生素D的产生，会严重影响了孩子的身高增长。所以预防疾病、均衡营养、适当运动、充足睡眠、心情舒畅等是促进儿童长高的重要因素，讲究平衡、适度，缺一不可。建议王女士的孩子能够保证充足随眠、适当增加一些户外运动，为孩子的健康我们共同努力。

B 许多关于身高的说法并不一定是对的

当越来越多的家长发现孩子身材矮小时，往往会急急忙忙给孩子吃各种营养滋补品，希望达到快速长高的目的。然而家长们的良好愿望最后都破灭了，这是为什么呢？

张丽萍告诉记者，这可能是两个原因造成的，一是发现孩子矮小时已经太晚了，骨骺已经闭合，所以再怎么做孩子也不可能长个了；二是本来发现孩子身材矮小时，骨骺还没有闭合，但乱吃营养品，造成性早熟，促进了骨骺的闭合，最终弄巧成拙，反而导致生长期缩短，个子长不高。

其实有很多我们已知的关于长个儿的知识都是错误的，这些都是因为家长没有及时关注孩子身高问题，让孩子失去了长个的机会。

1、迷信“二十三蹿一蹿”，结果被坑了

“二十三蹿一蹿”并不正确。所有孩子身高停止生长的年龄不同，但是身高停止生长的骨龄相同（男孩16岁、女孩14岁）生长板完全闭合、钙化之前还是有一定生长的潜能，所以对孩子的身高一定要关注，及时找医生进行检查和咨询，切莫错过孩子身高增长的最佳时机。

2、相信父母矮孩子一定矮

父母的身高决定了孩子的遗传身高，而孩子的最终身高也就是成年身高并不完全由遗传身高决定，之前讲到的好多因素都会对儿童长高有促进作用。

3、孩子不长个，盲目补营养，结果帮倒忙

家长发现孩子不长个，应该首先找医生咨询，因为影响儿童长个的因素很多，通过就医找到不长个的原因，来共同帮助孩子达到一个理想身高。盲目补充所谓的营养素，可能出现性早熟。另外身高和体重的增长都需要营养物质，盲目补充营养还可能造成孩子的肥胖，肥胖会影响身高的增长，身高的生长期只有十几年，而体重的增长期则为一生，因此在身高增长的十几年黄金期，是不是更应该关注孩子身高的增长。

4、为长个给孩子补钙，结果不理想

蛋白质、维生素D、维生素A、钙、锌是身高增长的主要营养物质，均衡合理饮食是身高增长的关键，维生素D促进肠道对钙磷的吸收，促进骨细胞的增殖，从而保证骨骼的生长发育，尤其是婴幼儿期，忽略了维生素D的补充，盲目补钙同样不利身高增长。(李永江)